Los tatuajes representan un determinado momento de la vida. Es normal que al verlos, varios años después, haya un sentimiento similar al arrepentimiento, sobre todo de aquellos que fueron hechos durante la adolescencia. Y es justamente esto lo que le pasó a Mica Tinelli.

La hija del conductor de Showmatch dio a conocer que hay muchos de sus tatuajes que ya no le gustan y se siente arrepentida de habérselos hecho. Por ese motivo, fue a un lugar especializado para que se los removieran con tecnología láser.

Por medio de sus historias de Instagram, Mica Tinelli mostró algunos de los tatuajes que decidió sacarse. “Se van algunos tattoos de mi cuerpo”, escribió en una de las publicaciones que hizo, donde exhibió una especie de puñal o cuchillo que tenía en su mano izquierda.

En esa misma parte del cuerpo tenía otro, que parecía ser una frase, pero no se llegaba a diferenciar bien ya que estaba completamente borroneado. “El de ahora me lo voy a volver a hacer más adelante, cuando pueda sacarme este”, reforzó Mica Tinelli.

En otra de sus historias, la hija de Marcelo Tinelli compartió una foto-selfie, en la que se la puede ver luciendo unos anteojos de sol espejados, junto con un barbijo de color negro. Cabe mencionar que son los elementos protectores que deben colocarse para poder someterse a este tipo de tratamientos en la piel.

Con respecto al proceso, Mica Tinelli reveló que son varias sesiones y se realizan cada dos meses. “Me pusieron anestesia local porque soy bastante cagona. Duele un poco, pero vale la pena, es un tratamiento efectivo”, enfatizó.

Y, en referencia a los tattoos que se removió, exhibió: “Uno es una palabra que me retoqué, que es “ahora”, se me había quedado muy negro y no se entiende lo que decía. Y después una espadita que no iba con mi estilo. Después me estoy sacando dos más en la espalda”. Como si eso no fuera suficiente, añadió: “No sé qué tenía en la cabeza”.

Fuente: La 100