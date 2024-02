"La vida de una feliz y joven pareja se ve trastornada por el sonambulismo del marido, quien camina dormido y se transforma en otra persona durante la noche. Sus comportamientos son cada vez más extraños y su esposa comienza a temer que su bebé recién nacido esté en peligro. Ambos consultan a una clínica del sueño sin éxito, puesto que la situación empeora conforme pasan los días", dice la reseña de Sleep: El mal no duerme. Se trata de otra película surcoreana que (junto a otros films) hoy llega a la cartelera de San Juan en estreno nacional, precedida de buenas críticas tanto en la Semana de la Crítica de Cannes como en el Festival de Stiges; y también en los Blue Dragon Film Awards y el Fantastic Fest en Austin, Texas, entre otros.



Ópera prima de Jason Ju, protagonizada por Lee Sun-kyun (estrella de la galardonada producción surcoreana Parásitos, recientemente fallecido) y Jung Yu-mi (Estación Zombie), bajo la inquietante consigna "algo despierta" el cineasta lleva el sonambulismo al plano de lo paranormal. Con esa fórmula más el aguijón de la incertidumbre que dispara premeditadamente a la platea, desató una avalancha de espectadores: nada menos que 500 mil sólo en el primer fin de semana de pantalla en su país, en septiembre del año pasado. No pasó mucho tiempo hasta que esta mixtura de drama, thriller y terror psicológico con ADN asiático -considerada ya por muchos como un film de culto- se extendió por otros continentes. Y demás está decir que no pasó desapercibida en redes, donde más de un sonámbulo, y también quienes conviven con ellos, se sintieron de algún modo aludidos, más allá de que sus experiencias, afortunadamente, no estuvieran en la misma sintonía que esta historia.



"Creo que todo el mundo, alguna vez ha escuchado historias increíbles de sonambulismo y yo sentía una curiosidad morbosa. Cada vez me interesa más la vida cotidiana de estas personas y, más aún, la de sus seres queridos y cómo se ven afectados", dijo Jason Yu durante la presentación de su estreno como realizador en Cannes, no sin aclarar que también hay elementos del folclore de su país, como el chamanismo, que están presentes en la película, que en paralelo plantea cuán sólido es ese casi ejemplar matrimonio para superar la pesadilla que atraviesa.



El director, dice la crítica, se vale incluso de recursos como la fotografía y la música para acentuar un clima que se torna cada vez más oscuro e inquietante. Una película "atmosférica", la definen algunos, donde el miedo se cuela en todos los aspectos de la vida de esa familia... Y en el cine también.



> Más chicas pesadas

Y la marea rosa vuelve a la pantalla grande, pero no con Barbie esta vez, sino con una nueva generación de Chicas Pesadas. Se trata de una rentré que estrena hoy, a 20 años del debut del film original estelarizado por Lindsay Lohan, que fue furor en su época entre el universo adolescente. En clave de comedia musical, con el también debut de Arturo Perez Jr. y Samantha Jayne en la dirección de largometrajes, está basada en el musical de Broadway del mismo nombre que, obviamente, también fue el puntapié del anterior film de Mark Waters. Y, detalle no menor, ambas películas tienen guión de Tina Fey. Angourie Rice, Auli'i Cravalho, Reneé Rapp, Jaquel Spivey, Avantika Vandanapu, Bebe Wood, Christopher Briney, Jenna Fischer y Busy Philipps integran el reparto de esta historia de 112 minutos sobre divinas y populares enfrentadas en un instituto, que claramente espera repetir el suceso de 2004.