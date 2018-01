Con una asistencia récord para un miércoles, Abel Pintos y Los Huayra convocaron a más de 24 mil personas en la séptima velada de la 53º edición del Festival Nacional de la Doma y el Folclore en Jesús María.





2.20 subió al escenario Martín Fierro Pintos en medio de un griterío que pocos artistas en la historia de la música argentina conocieron. Elvis o The Beatles narraban que el griterío agudo les impedía, en algunos momentos, escuchar sus propios instrumentos. Abel podrá decir alguna vez que tuvo un privilegio parecido: escuchar a una multitud gritar hasta elevar los decibeles a límites peligrosos para el oído.

Desde el arranque con Asuntos pendientes, pasando por Como te extraño, Pájaro cantor, El adivino, hasta llegar a los imbatible 0ncemil y Sin principio ni final.

El campo era una marea de aromas dulces, de suspiros, y de lágrimas. Poblado de jóvenes y no tan jóvenes que cantaban a viva voz cada estrofa de No me olvides, Aquí te espero, Tiempo, Mariposa.

Cambios de vestuario, gestos ampulosos y con cierta delicadeza fueron desandando el show que duró alrededor de dos horas y dejó a las fanáticas exhaustas de amor

Dos perlitas fueron los momentos en que Abel hizo subir a Los Huayra para convertirse en un quinteto prolijo y armonioso, y cuando invitó a Fabricio Rodríguez para hacer una potente versión del clásico de León Gieco, Pensar en nada.

Fueron más de 23 temas desandados sin apuro, con gozo y sabiendo que la noche había sido definitivamente conquistada.