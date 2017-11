Norman Oppenheimer (Richard Gere) es un hombre de negocios de poca monta. Un charlatán que pulula por Manhattan buscando conexiones con las altas esferas. Un día entabla amistad con un joven político, candidato a Primer Ministro israelí. Tres años más tarde, cuando este se convierte en un líder mundial influyente, la vida de Norman cambia dramáticamente. Para bien. Y para mal…

Título: Norman

Título original: Norman

Título alternativo: Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer

Actores: Richard Gere.

Actores secundarios: Michael Sheen, Steve Buscemi, Hank Azaria.

Género: Drama , Comedia.

Origen: Estados Unidos.

Duración: 117 Minutos.

Calificación: Apta mayores de 13 años

Play Cinemas

2D Subtitulado: 19.00 (excepto domingo 5 y lunes 6) - 23.20