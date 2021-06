Hace tres años ni se imaginaban por donde los llevaría la vida, musicalmente hablando. Que pasarían meses yendo y viniendo de San Juan a Londres, que vivirían en Barcelona, que grabarían en Los Ángeles, o que tocarían como invitados en festivales anglosajones; y menos que grabarían un tema en japonés con una conocida artista nipona. Cande Buasso y Paulo Carrizo avanzan en su carrera musical como un tren de alta velocidad y hoy lanzan su primer disco, 'Cande y Paulo' editado por Decca Records. El álbum contiene 13 canciones entre las que está Barro tal vez, versión del tema de Luis Alberto Spinetta que hicieron en 2017 pero que se viralizó luego -hasta ayer tenía casi 13 millones de reproducciones en You Tube- y les permitió llegar al productor Larry Klein. Además incluye temas arreglados por Carrizo de clásicos de autores como Leonard Cohen, George Gershwin, Neil Young, Lou Reed, Chilly González, Burt Bacharach y Cat Stevens, por ejemplo, los últimos interpretados en castellano con traducción del dúo.



Sin dudas, la vida de estos artistas sanjuninos, que además son pareja, dio un giro de 180 grados y lo disfrutan a pleno. En una charla con DIARIO DE CUYO hablaron de su trabajo discográfico, de su relación y de lo que viene para ellos, porque adelantaron que se preparan para salir de gira aprovechando la flexibilización de las medidas sanitarias en el hemisferio norte. En ese tren, actuarán el mes que viene en el Festival de jazz de Montreaux en Suecia y luego irán al Festival Internacional de Música Espinho de Portugal; y también cumplirán con varios conciertos en Londres y en Nueva York.



En lo que va de la pandemia también pudieron sumarse a la ola de conciertos por streaming y así llegaron al codiciado Tiny Desk concert (el famoso programa de EEUU de mini conciertos de NPR), estuvieron en MIDEN en Cannes y LAMC en EEUU; grabaron con Cesar Franov y Carlos River y participaron del San Juan Live Session y Mahogany Chanel .



-¿Cómo definirían este primer disco?



-C: Estamos muy contentos, es el fruto de mucho trabajo, tanto nuestro como de toda la gente con la que trabajamos en este maravilloso álbum. Lo grabamos en Los Ángeles junto al legendario productor Larry Klein (quien produjo artistas como Joni Mitchel , Tracy Chapman , Nora Jones, Herbie Hancock), fue una experiencia profesional increíble, grabamos en uno de los estudios más importantes de Hollywood y nos encontramos con un equipo de gente que creía en lo que estábamos haciendo y en la propuesta del dúo. Hubo mucha conexión en todo y nos trataron maravillosamente bien. Es un disco que cuesta definir, pero sí hay que buscar una palabra es 'conexión'. Se nota en las canciones el equilibrio con los músicos, Larry y el equipo. Tocaron Victor Indrizzo la Batería (ex baterista de Beck, Alanís Morriset, Avril Lavigne) y Anthony Wilson Guitarra (actual guitarrista de la pianista Diana Krall).





- ¿Y cómo viven este lanzamiento desde lo personal, el estar con un sello internacional, muy cuidados como artistas?



-C: No esperábamos nada, hace tres años solo estábamos concentrados en nuestro proyecto, estábamos como locos haciendo arreglos y eligiendo canciones, probando esta idea del dúo, sonidos nuevos. Empezamos a grabar un disco autoproducido en Barcelona y de repente nos mandaron un mensaje de Decca Records desde Inglaterra. Querían hablar con nosotros y escuchar lo que habíamos grabado y nos pidieron hacer un show en Londres. Así que allá nos fuimos los dos sanjuaninos (risas) y nos ofrecieron un contrato para trabajar con ellos.



-P: La gente de Decca es muy amena y nos respeta mucho, se trabaja muy seriamente, es un gran sello discográfico, tal vez uno de los más importantes y antiguos en la historia de la música. Además estamos con 'Industria Works', que es la empresa de manager que nos cuidan y nos ayudan en todo. Todo es muy normal en cuanto al lanzamiento, es un trabajo que nos compromete y hay que hacerlo bien como cualquier trabajo. Así lo vivimos desde lo personal, con humildad, cariño, mucho respeto por la música y el proyecto.



-¿Qué expectativas tienen con el álbum?



-P: No sé, creo que es un álbum que encierra mucha sutileza y es de versiones de canciones claves que reflejan la fuerza de sus compositores. Los autores son de orígenes y estilos muy diferentes y ese fue un gran desafío para hacer el disco. Por ejemplo Barro tal vez, escrita cuando el querido Luis era casi un niño, pero llena de profundidad, o Treaty de Leonard Cohen o Preguntan de dónde soy de nuestro Atahualpa Yupanqui, o Waiting for the man de Lou Reed. Esperamos que la gente disfrute tanto como nosotros de estas versiones, en estos difíciles momentos por los que atravesamos la música nos ayuda a estar mejor.



- A propósito ¿Qué le dirían a Spinetta si pudieran? ¿Qué creen que diría él de esta versión?



-P: Le diríamos que gracias por toda la música que nos regaló y las enseñanzas en sus canciones. Como le pasa a mucha gente, a Spinetta no lo conocimos personalmente, pero lo sentimos como alguien muy cercano y a quien queremos desde siempre. Le dedicamos el disco a él. Spinetta es uno de los músicos más asombrosos de la historia y hacer una versión de Barro tal vez fue una de las cosas más complejas que nos tocó hacer.



-¿Qué otros proyectos tienen de aquí en adelante?



-C:Tenemos muchas ideas para hacer colaboraciones con otros artistas de distintos países y algunos videos de los temas del disco. Pronto saldrá un tema que grabamos en Japonés junto a la legendaria actriz y cantante Meiko Kaji con Universal Music Japón, el tema se llama 'Shura no Hana' , formó parte de la Banda Sonora de la película Kill Bill de Quentin Tarantino. Esta nueva versión será parte también del nuevo disco de Meiko Kaji y saldrá como single en Japón el mes que viene.

"Creo que es un álbum que encierra mucha sutileza, es de versiones de canciones claves que reflejan la fuerza de sus compositores.' Paulo Carrizo

-¿Cómo fue cantar en japonés?



-C: Fue muy difícil, tuve que estudiar un poco de japonés para poder cantar. Meiko es una cantante increíblemente talentosa y con una gran trayectoria. Nos pusimos al día con la cultura japonesa, la gente de Universal Japón nos ayudó con la dicción. Paulo produjo el single e hizo los arreglos, además de grabar todos los instrumentos. Fue una experiencia maravillosa y llena de magia.



-¿De qué manera se complementan musicalmente?



-P: Tenemos los roles armados, pero nos consultamos todo. Confiamos mucho el uno en el otro. Elegimos juntos las canciones, yo arreglo, pero Cande participa, ella arma mucho el estilo, la forma de cantar y la idea de adónde llevar la música. Siempre digo que es una cantante y músico excepcional. Además, no es sólo la música, trabajamos mucho en el tema de los contenidos, las entrevistas, las decisiones que hay que tomar todos los días, las redes, las producciones que hacemos nosotros solos y la imagen. Es una tonelada de trabajo que hacemos todos los días. Además Cande da clases, estudia mucho, estudia contrabajo jazz y clásico y canto lírico, yo tengo la suerte de trabajar de docente en la UNSJ, donde me formé gratuitamente y me pone orgulloso trabajar ahí hoy en día.



-¿Cómo se llevan a la hora de trabajar siendo pareja?



-C:Nos llevamos muy bien con la música, con la parte creativa, y también como pareja. Intentamos separar la pareja y la intimidad del trabajo. A veces nos cuesta desenchufarnos del trabajo. La casa a veces es un hogar súper familiar y a veces un estudio de televisión y grabación, una locura. Es muy loco porque mientras más trabajamos, más nos transformamos como personas y artistas. Es maravilloso que pase esto, porque no les pasa a todas las parejas que trabajan juntas.



-P: Vivimos juntos desde hace varios años, nos tocó vivir un año afuera entre Barcelona y Londres, estuvimos estudiando música, perfeccionándonos, aprendiendo mucho y estuvo genial, pero fuera de eso, realmente elegimos la vida de acá en San Juan. Somos muy sanjuaninos los dos. Tratamos que la vida no cambie demasiado, vamos mucho a la montaña e intentamos vivir en paz, eso ayuda mucho a tener cabeza y corazón, para dedicarle realmente tiempo a la música, ya que es una profesión en la que hay que darlo todo.

La lista de temas



1. Treaty (L. Cohen)

2. Summertime (G.Gershwin)

3. Límite en tu amor (Chilly González)

4. Deja atrás (Burt Bacharach)

5. I fall in love too rasily(J.Styne-S.Cahn)

6. Tuyo (R. Amarante)

7. Estoy esperándote (L. Reed)

8. Sugar mountain (N. Young)

9. The thrill is gone (R.Henderson-L. Brown)

10. Barro tal vez (L.A. Spinetta)

11. Preguntan de dónde soy. (A.Yupanqui)

12.En blanco estás (Cat Stevens)