"Te estás abriendo", le dijo Dady Brieva a Luis Novaresio en el ciclo que conduce el periodista por A24. "Saliste del clóset, te estás abriendo, hacete peronista", sumó el comediante en el marco de una entrevista que generó una gran polémica. "Te hiciste puto ¿no te podés hacer peronista? ¡¡Dejate de joder!!", remató

Las palabras del integrante de Midachi tuvieron mucho eco en las redes sociales, en donde se lo acusó al actor de ser homófico. "El típico machirulo bruto y homofóbico. Pero como es peronista nadie le dice nada", escribió un usuario en Twitter.

En el fragmento de la entrevista que se viralizó, Novaresio respondió con una risa cordial y dejó pasar el comentario de Brieva.

El descargo de Novaresio

Ahora, el periodista aprovechó su espacio editorial en radio La red para referirse a lo ocurrido. "Dady no me discriminó", apuntó y aclaró: "Estábamos jugando con una enorme ironía con la cuestión del peronismo", aclaró. "Cuando charlan dos amigos, te permitís ciertas cuestiones. Si me lo hubiera dicho Miguel Del Sel sí me hubiese ofendido. Pero me lo dijo un amigo".

Además, Novaresio dijo que como la frase fue dirigida a él de forma individual y no a un colectivo, no le resultó ofensiva: "No me pareció ni discriminatorio ni homofóbico. Si no gusta el tono con el que nos hablamos, es una cuestión de gustos", afirmó.

Por otro lado, el periodista dijo que la polémica, para él tuvo que ver con algo "más complicado": la "grieta". "No que me diga puto, sino que es la alimentación de la grieta. Ponerlo a Dady como ultra K y a mi como ultra M. Hay que ver quien puso en motor esta cuestión".

Además, el comunicador señaló que tanto él como Dady son dos personas "con un criterio personal y convicción" por lo que piensan. "A pesar de que sea mucho más cómodo colocarnos en el colectivo 'los ultra K' o 'los ultra M', nosotros demostramos varias cosas. Primero, que no somos eso. Segundo, que nos divertimos y hacemos notas interesantes. Esto se está discutiendo, no la cuestión homofóbica".

"Todos tenemos un resabio de machismo, homofobia, racismo, xenofobia y antisemitismo. Porque nos criamos en un paradigma donde hacer un chiste sobre un judío era gracioso. Estamos aprendiendo", señaló el conductor de Novaresio 910. "No me siento ofendido. A Dady lo quiero un montón y es un tipazo. Nos encanta juntarnos porque pensamos muy distinto y sabemos que el otro tiene una parte de la razón", remató Novaresio para cerrar cualquier polémica.