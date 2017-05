LIBRO



Título: Odiseo, el Retorno

Autor: Valerio MassimoManfredi

Editorial: Debolsillo

Género: Novela histórica

Precio: $269.00

Por fin ha llegado el momento para Odiseo y sus compañeros de navegar rumbo a casa. Diez largos años libraron la guerra de Troya y otros diez surcarán los mares para regresar a su hogar. Durante el viaje se enfrentarán a enemigos y peligros aún más terribles que los sufridos en todas sus batallas. Odiseo tendrá que luchar contra las fuerzas oscuras de la naturaleza y la oposición de sus propios compañeros, pero, sobre todo, contra los crueles caprichos de los dioses que conspiran para destruirlo. El héroe del gran poema de Homero vuelve a casa después de diez años en guerra contra los troyanos.



NETFLIX



Título: El caballero de la noche asciende

Director: Christopher Nolan

Reparto: Christian Bale, Anne Hathaway, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Michael Caine, Gary Oldman, Marion Cotillard, Ben Mendelsohn, Morgan Freeman, Matthew Modine, Liam Neeson.

Género: Acción.

En el listado de estrenos de Netflix, llega la tercera entrega del Caballero de la Noche. Batman desapareció, dejando de ser un héroe para convertirse en un fugitivo. Al asumir la culpa por la muerte del fiscal del distrito Harvey Dent, Batman decidió sacrificarlo todo por lo que consideraba, al igual que el Comisario Gordon, un bien mayor. La mentira funciona durante un tiempo, ya que la actividad criminal de la ciudad de Gotham se ve aplacada gracias a la dura Ley Dent. Pero todo cambia con la llegada de una astuta gata ladrona que pretende llevar a cabo un misterioso plan.



SPOTIFY



Album: One More Light

Autor: Linkin Park

Sello: Warner Bros Records y Machine Shop Recordings

Se encuentra disponible la lista de reproducción del séptimo álbum de estudio de la banda estadounidense Linkin Park. Es un material que cuenta el grupo y apuesta a desafiar la base de sus seguidores y espera, además, inspirarlos a ellos mismos. Según el cantante Mike Shinoda reveló que el álbum sonará distinto a trabajos anteriores de la banda. Entre los temas pueden escucharse Nobody Can Save Me, GoodGoodbye(con Pusha T y Stormzy), SorryforNow, HalfwayRight y el homónimo de difusión One More Light.