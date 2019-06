LIBRO



Mio Cid

Autor: Farias Alejandro y Antonio Acevedo

Género: Novela gráfica

Editorial: Loco Rabia

Precio: $180.00

La hazaña del Cid inicia con el destierro injusto impuesto por el Rey Don Alfonso. El Cid, con un puñado de leales, tendrá que luchar contra moros y cristianos para recuperar el perdón del rey. Apaciguada la relación con su rey, la desgracia cae de nuevo sobre el Cid con la deshonra de sus hijas por los infantes de Carrión. El Cid ha sido golpeado nuevamente en su honor y en lo que más quiere, sus hijas.

NETFLIX

Alta Mar

Dirección: Ramón Campos

Género: Drama. Miniserie Miniserie

Reparto:Jon Kortajarena, Ángela Molina, Eloy Azorín, Félix Gómez, José Sacristán, Tamar Novas, Alejandra Onieva, Ivana Baquero.

Ambientada en un enorme transatlántico lleno de pasajeros que viajan de Europa a América en busca de un futuro mejor, Carolina (Alejandra Onieva) y Eva (Ivana Baquero), tan distintas como inseparables; un apuesto oficial, Nicolás Salas (Jon Kortajarena), al que el destino ha ubicado en el lugar equivocado; y un misterio por resolver: el asesinato de una pasajera cuyo nombre no aparece en la lista de abordo, y a la que nadie recuerda. Amores, intrigas y muchas mentiras en un barco que esconde, un oscuro secreto.





SPOTIFY

Other sides

Autor: Phil Collins

Sello: Rhino Entertainment

Phil Collins anunció el lanzamiento de dos nuevos compilados, que serán exclusivamente por plataformas de streaming y descarga digital. El primero es "Other sides", que incluyes 18 demos y lados B hechos entre 1981 y 2003, incluyendo versiones inéditas de "In the aire tonight" y "Another day in paradise". Y la otra compilación es "Remixes sides", con 18 remezclas de sus canciones, algunas muy conocidas y otras no tanto. El primer corte de difusión es "The man with the horn', una joya exquisita.