LIBRO

Desalambrando

Autor: Daniel Viglietti

Editorial: Seix Barral

Género: Biografía

Precio: $750.00

Mario Benedetti analiza la vida y la obra de un referente insoslayable de la cultura uruguaya; Daniel Viglietti. Partiendo de un libro anterior; donde rescata sus primeros rumbos; examina el contexto social; cultural y político de un artista que no fue ajeno a la realidad convulsionante de su época. Desde el triunfo de la Revolución Cubana hasta el inicio de la dictadura en Uruguay; Benedetti invita a transitar la historia.

Daniel Viglietti continúa trabajando para que la canción sea una herramienta en que se unan la emoción y la conciencia; la memoria y la esperanza.



NETFLIX



Carmen Sandiego

Dirección: Duane Capizzi

Género: Animación

Carmen Sandiego, una ladrona sin igual, recorre el mundo para frustrar los malvados planes de la organización V.I.L.E. con la ayuda de sus ingeniosos compañeros. Sorprende una mezcla interesante de aventuras, educación y complejidad moral, con una historia entretenida para toda la familia.





SPOTIFY

San la cumbia

Autor: King of Banana

Sello: King of Banana

King of Banana, la máquina de hacer cumbia, sacó su esperado disco "San La Cumbia". Se encuentra disponible en Spotify. Esta producción tiene 11 canciones Las canciones de este nuevo disco, son: Este verano; San La Cumbia; King of Banana; La Cumbia del Campeón; Tanto Daño; Voy a Buscarte; Chica Rebelde; La Última Noche; La Celosa; Después de un Golpe; y Nuevo Amor.

