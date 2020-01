La delegación. Junto a Celia Soler (delegada), Lucas Pringles (coordinador de Producciones Artísticas del Ministerio) y Oscar Matamora (director de Arte Popular), la Cía Riveros-Luna (conjunto de danza), Florencia Ruiz y Alejandro Almarcha (pareja estilizada), Natalia Ibazeta y Luis Haro (pareja tradicional), "Diablito' Martínez (canción inédita), Carlota de Belaustegui (solista femenina), Oscar Figueroa (solista masculino) y Kyrios Folk (dúo vocal). Ausentes El Puñal (conjunto de malambo) y el solista de malambo, Pablo Benítez.

Anoche arrancó la edición 2020 del Certamen para nuevos valores PreCosquín y una renovada camada de sanjuaninos comenzó a soñar con alcanzar la gloria de estar en la grilla del Festival Nacional de Cosquín, que en su 60to. aniversario se realizará este año del 25 de este mes al 2 de febrero. Para la delegación provincial el turno será nuevamente desdoblado: el sábado 11 y domingo 12 próximos. Previo a emprender viaje a la localidad del Valle de Punilla, gran parte de los representantes locales se reunió en la Secretaría de Cultura de la Provincia con el fin de contarle de sus metas y anhelos a DIARIO DE CUYO. Tras prepararse durante un largo año para enfrentarse a puro talento con sus pares de todas las sedes del país, coincidieron, lógicamente, en que la meta es "poder clasificar y cumplir el sueño de dejar bien parado a San Juan'. Si bien, otro propósito será "mostrar lo que somos y hacemos', según destacaron.



Entre los debutantes, está Oscar Figueroa que irá como como solista masculino, al igual que lo hará Carlota de Belaustegui en el rubro femenino. Dando los primeros pasos de su carrera individual, que inició en mayo del año pasado con la grabación del chamamé Aquella noche de tu partida, junto a El Chaqueño Palavecino, el cantante está "contentísimo' por este logro. "Traté de buscar las líneas melódicas más competitivas e interesantes, que no sean llanas, con las que pueda jugar con las tonalidades para mostrar un despliegue vocal ante el jurado. Voy con ansias de hacer pata ancha, de aprovechar la gran vidriera. Los resultados son aleatorios, aunque he trabajado para ganar como todos, eso no nos define', expresó concienzudamente quien junto a su guitarra interpretará un amplio repertorio de tonadas, cuecas, zambas y chacareras -entre ellas Mi vieja en una tonada, de A. Bustos, Por unas pocas monedas de A. Ávalos- con el apoyo de Maximiliano González en las teclas, Emanuel Lucero en flauta traversa y Cachito Páez en percusión.



Otros de los nuevos que conforman la comisión son Florencia Ruiz y Alejandro Almarcha, quienes participaron en ballet pero por primera vez se presentarán en pareja estilizada con la zamba Por este amor sin tiempo, cantada por Enrique Espinoza; y dejarán para la segunda fase un sereno con un bloque creado por Daniel Páez. En la misma línea está Natalia Ibazeta, que hará su estreno junto al tucumano Luis Haro en pareja tradicional con una cueca cuyana en la primera ronda y un aire con relación en la segunda. "¡Estamos felices! Entusiasmados. Hay mucho ensayo y esfuerzo detrás. Queremos que llegue el día y disfrutar, así como hacer disfrutar al que nos vea en la platea. Queremos dar lo mejor para llegar a la final', mencionó Natalia, quien, además, bailará con los locales de Vanguardia Ballet portando la bandera de Santiago del Estero. "¡Vamos con mucha ilusión!', se sumaron a dúo, Florencia y Alejandro.



En las filas de los que van en busca de una nueva chance en la misma categoría está Kyrios Folk en Dúo Vocal. Adrián Gatica y David Cortéz, que el año pasado quedaron finalistas, retornarán más "afiladitos', dejando atrás "las dudas' con las que se estrenaron en 2019. "El año pasado nos quedamos con ganas de más', señalaron quienes competirán con su banda compuesta por Fabricio Juárez en bajo, Osman Figueroa y Nahuel Britos en guitarra, y Gonzalo Colón en batería. La Chacarera de la Chaya de Buenventura Luna, la cueca Entre Córdoba y Mendoza, un gato cuyano y un escondido como su "carta bajo la manga'.



Desde 2013, con tres finales en su haber, la compañía Riveros-Luna dirigida por Javier Riveros y Natalia Luna tratará de conseguir el triunfo en conjunto de danza con el cuadro Pensando en volver, en la primera fase; y Deolinda según Baudilio, en la segunda; ambos con músicos en vivo. "Esperamos que esta sea la definitiva. Ensayamos hasta Navidad y Año Nuevo. El objetivo es ir a ganar, pero la competencia es muy fuerte' dijeron Virginia y Fernando Luna, y Fernanda de la Vega como representantes de la compañía.



Otro de los experimentados es David "Diablito' Martínez, que el año pasado pasó a la final en tema inédito y ahora vuelve a ser parte de este rubro con la canción Niña clueca. "Muchas veces no ganás el PreCosquín por ser bueno, sino por perseverante', confió coincidiendo con el resto. "Lo bueno es estar. Cosquín tiene magia. Tiene algo que no tiene ningún otro: conserva la energía de todos los grandes, desde los camarines ya la piel se te pone crespita', agregó quien cumplirá 5 años en el certamen, no sólo concursando sino también acompañando a bailarines. "¡Empieza el Pre y el cuerpo lo sabe!', exclamó Martínez con la complicidad de sus compañeros, y la frase quedó flotando en el aire, como el sueño de la delegación.





Una flamante delegada



"Voy con expectativas porque se trata de poder contener las ansiedades y lograr la vinculación necesaria con Cosquín procurando responder a todas las demandas', señaló Celia Soler, quien estará al frente de la comisión de 74 personas que irán este año al PreCosquín, trabajo que tuvo a su cargo Pablo Carrizo hasta la pasada edición-.



"Trabajamos de manera mancomunada con la Coordinación de Producciones Artísticas, que depende de la Dirección de Arte Popular dirigido por Oscar Matamoro', mencionó la también directora de Acción Territorial, bailarina, profesora de Danzas Folclóricas Argentinas y gestora cultural, que participó de este acontecimiento en 3 oportunidades en conjunto de danza estilizada.



Como de sus objetivos, la funcionaria subrayó que "El certamen trasciende lo meramente competitivo. Por lo tanto, el énfasis de la gestión cultural debe estar puesto en el proceso y no en el resultado'; por esa razón agregó que: "En festivales sucesivos procuraremos intensificar la apuesta en la contención de los artistas durante los procesos de preparación de las propuestas'.

FOTOS: MARIANO ARIAS