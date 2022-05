Alejandro Lerner volverá a San Juan el próximo fin de semana, en el marco de la primera etapa de su gira "Cuatro décadas a tu lado" que lo llevará a por toda la Argentina, Israel, Europa y Estados Unidos. El cantautor y compositor estuvo por última vez en 2019 en el Auditorio Juan Victoria, cuando celebraba los 30 años del hit Juntos para siempre; y el año anterior actuó por primera vez en el escenario del Teatro del Bicentenario para conmemorar los 35 años de Todo a pulmón, sala que lo recibirá otra vez con dos conciertos: el sábado 7 (con entradas agotadas) y el domingo 8, cuando además de los clásicos presentará su nuevo single, A tu lado.



Desde Buenos Aires, Lerner habló con DIARIO DE CUYO sobre el entusiasmo que le genera volver a la ruta y regresar a los lugares donde el público lo acompañó durante tanto tiempo. "Estoy celebrando mis primeras cuatro décadas de carrera", subrayó sobre esta tanda de conciertos, dejando en claro que tiene mucho más que ofrecer en su camino artístico.



-¿Cómo se siente en este reencuentro con el público, tras la pandemia?



-Es volver a tocar para la gente, volver a escuchar los aplausos, subir a un micro, volver a ese folclore que ha acompañado desde mi adolescencia, volver a generar, trabajar, volver a recorrer mi país, en San Juan estamos agregando una función más. Después de cuatro décadas creo que estuve en todos lados, para mí será un privilegio volver. Estoy recorriendo teatros donde se escucha bien, se ve a la gente, el público puede gozar con un espectáculo con imágenes, un repertorio que tiene de todo, todas las emociones, todo lo que hemos compartido con tanto tiempo.



-Vuelve también al extranjero. ¿Cuáles son sus expectativas?



-Tengo toda la ilusión de volver a recorrer tierras que uno todavía no ha conquistado, como España; volver a Israel por tercera vez, me hablan de ir a tocar a Grecia, Bélgica, Londres, Italia... siempre es una aventura nueva, siempre se hace con mucha ilusión y sin el sentimiento de decir "uy, otras vez después de tantos años"... No, para mí es todo nuevo y todo me genera mucha felicidad.



-¿Cómo fue armar el repertorio? ¿Qué no puede faltar en esta conmemoración?



-Son canciones que son documentos de mi vida personal, he tratado de que cada canción represente un pedacito de esas cuatro décadas, por supuesto con arreglos aggiornados, con una banda espectacular. Y después hay cosas que son las de hoy, porque estaré cantando una de las nuevas canciones que voy a estrenar que se llama "A tu lado". Así como la gente ha estado al lado mío, yo también estuve al lado de la gente ¿no?



-¿Qué significa para usted que la gente adopte sus canciones y acompañe con ellas momentos de su vida?



-Eso lo decide la gente, la popularidad de un artista la decide la gente. Uno puede tener la voluntad, la vocación, la ilusión, pero es la gente la que decide dónde vas a estar. Por supuesto uno tiene que tener la fuerza para sorprender, seguir aprendiendo, seguir creciendo, pero también es una actitud personal que hace que la gente te siga reconociendo, que diga "este es el artista que yo conozco, que yo admiro, que yo quiero, con el que me identifico". Entonces uno ha tratado, aunque sea de una forma inconsciente, de seguir adelante con esos valores.

"Creo que el streaming fue una herramienta maravillosa para hacer sentir a la gente que no estábamos tan lejos".

-Es como si esas letras fueran parte de la banda sonora de la gente, ¿qué le pasa con eso?



-Es tratar de ser honesto nada más, no inventar un cuentito para que a la gente le guste. Entonces mientras uno sea honesto, con sus propias contradicciones como dice Todo a pulmón -"defender mi ideología, buena o mala pero mía, tan humana como la contradicción"- yo me puedo equivocar, puedo decir cosas que a unos les guste y a otros no, es así. Nunca vas a complacer a todo el mundo, sólo a algunos; pero sí, cuando te miras al espejo, decir esto es lo que yo siento.



-Lanzó la canción "Un día como cualquier día", a 30 años del ataque terrorista a la embajada de Israel. ¿La sumará al show?



-El gobierno de Israel me eligió como compositor para que yo documente ese momento y hoy es una canción que es parte de mi repertorio y la cantaré en la gira por ese país también. Yo vengo de una familia judía, respeto todos los pueblos del mundo, de todos los pueblos hay que aprender, pero hay algo como ser humano que me hace documentar algo que me parece injusto, violento, primitivo, que son las guerras, donde muere gente que no tiene nada que ver. Ninguna guerra tiene sentido. Ni la de hoy de Rusia y Ucrania, nada justifica que mueran niños y gente que no eligió eso. ¿Por qué no se agarran a trompadas entre los presidentes y dejan a la gente tranquila?



-¿Cómo se lleva con la nueva era de plataformas digitales, streaming, modalidad de lanzar singles?



-Hay que adaptarse a los lenguajes de los cambios de era. El streaming surgió en pandemia, yo me armé un estudio que permitía regalarle a la gente conciertos gratuitos y me veían 100 mil o 200 mil personas de manera gratuita, después la radio CNN me ofreció un programa de radio y pude transmitir desde mi casa, cuando no nos podíamos mover... Creo que el streaming fue una herramienta maravillosa para hacer sentir a la gente que no estábamos tan lejos.



- Hoy la música es prácticamente toda digital.



- Sí, el disco físico ha desaparecido, ahora es todo digital. Es lo que hay. A las compañías discográficas, de alguna manera, les soluciona muchas cosas, porque no hay distribución, no hay camiones, no hay que fabricar... se pierde parte del folclore que era mirar las hojas del arte, la tapa... Y bueno, hay que adaptarse, quizás volverá el vinilo como un documento material.





El dato

Alejandro Lerner. Sábado 7 de mayo (entradas agotadas), domingo 8, 21.00 en Teatro del Bicentenario. Entradas: $2.000 a $4.500, en boletería y en TuEntrada.com.