El fin de semana se llevaron a cabo los Kids’ Choice Awards, donde se vivió un momento tensión y susto cuando Natalia Oreiro subió al escenario para recibir su premio a la trayectoria.

En las imágenes que no tardaron en llegar a las redes sociales se puede ver como Natalia sufre una tremenda caída justo antes de saludar a Verónica Lozano, conductora de la entrega.

El lunes, Vero se comunicó con Natalia en Cortá por Lozano para charlar sobre lo sucedido y se sorprendió al aire con una "Oreiro sin filtro", indignada por el accidente que sufrió, que criticó duramente a la producción de los premios.

A continuación, el tenso ida y vuelta que Natalia y Vero matizaron con humor.

- ¡Lo que te quiero, Nati! Subió a recibir el premio, se dio un golpazo pero es tan profesional. Sos tan amor...

- Sí, soy todo lo profesional que no fueron ustedes boluda. Me hicieron salir al escenario y nunca me dijeron que había un agujero. Yo no me tropecé, me caí a un agujero de un metro y medio, ¡me podría haber matado!

- Lo que pasa es que había tantos chicos y emoción por verte.

- Sí, había muchos chicos menos en el lugar en el que me caí, que tendría que haber habido chicos y no había nada.

- Bueno, menos mal...

- Sí, menos mal que esto viva. Ay, Dios. Pero acá estoy, toda rota pero viva.

- Queríamos quedarnos tranquilos. Todos estaban preocupadísimos por lo que había pasado.

- En el momento, con la adrenalina, salí, me sequé la sangre con una toalla y volví para agradecer. Después me fui a un cirujano plástico para que me reacomodara la cara. Tengo cuatro puntos. Así que una joyita el premio, eh.

- Bueno, ¿pero te pudiste llevar el premio?

- No, si me dijeron que lo tenía que devolver porque había una sola. Te cuento algo, mi hijo estaba enfermo y no vino. Cuando me caigo y me hago torta, mi hijo me dijo: ‘¿viste mamá, te dije que no teníamos que ir? ¡Los de Nickelodeon un amor!

- Bueno, nos queríamos quedar tranquilos con el canal que estás bien.

- Sí, sobre todo el canal (risas). Que no se preocupen, que estoy viva y no les voy a hacer ningún quilombo.

- Te agradezco esta comunicación y que estás bien. Le ponés humor, yo me preocupé mucho.

- Sí, me escribiste. Fue una desgracia con suerte, podría haber sido realmente peor. Así que para la próxima pongan un vallado, un aviso o hagan distinta la escenografía. Si iba con tacos, me mataba. El círculo no estaba marcado y no me avisaron.

- La culpable soy yo porque venías siguiéndome a mí.

- No, vos no sos la culpable para nada. Los culpables son los boludos que no me avisan que hay un agujero.

- Ay yo dije 'va a salir re amorosa por teléfono'.

- La verdad que soy un amor de persona, le pongo toda la onda.