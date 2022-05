Desde hace cuatro años, Oriana Sabatini está en pareja con Paulo Dybala. A poco de conocerse el romance de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, la cantante aconsejó a su colega. “Le diría que se tome las cosas con mucha calma. Que no lea Internet y que no lea las redes”, aseguró.

Durante una entrevista con Teleshow, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini fue consultada acerca de qué consejo le daría a su colega, quien estaría iniciando una relación con el futbolista del Club Atlético de Madrid.

Cauta sobre el romance, señaló: “Yo no sé cómo será la relación de Tini con Rodrigo, si están o no, tampoco me voy a meter en eso. Pero, a cualquier persona que esté con una persona tan expuesta como los futbolistas, le diría que no mire las redes porque son la muerte. Más para las mujeres que están con futbolistas”.