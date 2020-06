Idas y vueltas. Así podría definirse la relación entre Jimena Barón y Daniel Osvado. Nuevamente la pareja, junto a su hijo Morrison, está conviviendo en la casa del futbolista, durante este contexto de pandemia.

En la cuenta de la actriz puede apreciarse como se llevan en el día a día. Así fue como este martes la cantante compartió un momento de súper divertido en familia, cuando le hizo un tratamiento de belleza facial al delantero de Banfield, que derivó en una situación muy hot.

Todo fue a cuento de un canje de productos estéticos que le llegó a la ¿expareja?. “Me preguntan mucho por el cuidado de la piel (odio decir esto, es inchequeable). Me daba vergüenza hacer un tutorial, así que Roberto ligó un facial y de paso les muestro con qué me unto la cara todos los días. Es lo más prolijo que logré en la casa de Los Locos Addams”, explicó Jimena.

Así fue que la artista, primero, le echó tónico de caléndula en spray en la cara al deportista, y luego le pasó una crema hidratante. Hasta que en un momento, Jimena le pasó vitamina C por el rostro con delicadas caricias con la yema de sus dedos, y curiosa le preguntó a Daniel: “¿No sentís medio caliente esta?”.

Antes de que Daniel Osvaldo pudiera responder algo, Jimena Barón explotó de la risa por sí sola, tentó a futbolista y él se sinceró: “Un poco sí…”. Pícaro, Daniel admitió: “Y sí, me hacés calentar”. Acto seguido, subió la apuesta: “¿Y vos (sentís medio caliente)?”.

Para ese momento, Jimena se escapó de la charla de doble sentido y replicó: “En serio… porque la vitamina C para mí se puede sentir un poco caliente”.