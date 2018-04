El frustrado regreso de Viejas Locas que estaba previsto el sábado pasado en el Club Argentinos del Norte de San Miguel de Tucumán dejó fuego en el predio y envolvió en otra nueva polémica a Pity Álvarez. Ahora el productor del espectáculo, Lucas Salinas, lo responsabilizó por los incidentes y dijo que no se devolverá la plata de las entradas, que costaban $700.



"Lo que la gente pide y corresponde es imposible. No va a haber devolución de las entradas. Es algo matemático porque estoy pagando las cosas que le correspondían pagar a 'Pity' Álvarez. Sinceramente no sé qué decirle al público, pero yo hice todo para que el show se haga. No soy un garca ni desaparecí". Estas fueron las palabras de Salinas al diario La Gaceta confirmando que no se reembolsarán los tikets, pero no se refiere a todos, sino a los que se adquirieron mediante La Rockería, su productora.

Incidentes. Lo que dejó el recital en Tucumán. (Foto Gentileza)

Además, el empresario contó su versión sobre el faltazo de "Pity" y explicó que "el problema fue de dinero".



"Le iba a pagar todo lo que correspondía. El tema fue que los aplaudidores que lo rodean le dijeron que íbamos a meter 10.000, 12.000 y hasta 15.000 personas. Hubiese sido buenísimo, pero la realidad es que cada vez que veíamos cuántas entradas se iban vendiendo, las cifras eran otras y él no me creía. Yo conocía lo que pasaba y nunca le mentí. La cosa está difícil y la gente no compra tantas anticipadas, pero se terminaron vendiendo más de 7.000 localidades en total", dijo.



Así fue que en un primer momento, él suspendió su visita a Tucumán. Pero, luego, decidió tomar un vuelo privado y ese cambio de planes produjo la tardanza de casi 8 horas para los espectadores tucumanos y de diferentes puntos del país que viajaron para ser testigos de un retorno que nunca fue. Así, arribó al escenario recién a las 6 de la mañana con personal de seguridad y sólo para hablar. Furioso, un grupo de fans incendió la torre de sonido y se robó equipos e instrumentos, lo que causó pérdidas de más de 35.000 dólares para los organizadores.



Salinas afirmó que es posible que "Pity" salga a "echarle la culpa a alguien o decir que el club no estaba habilitado, porque es muy manipulador con su público" y también subrayó que "puede ser digno todavía, y devolver la plata de las entradas".