Karina Jelinek acaba de sumar una página más a su historial de frases memorables. De paso por Los Ángeles de la mañana, se refirió a un tema de actualidad con un furcio imperdible. Estaba tomando jugo en una botellita y Ángel de Britos le pidió probar aunque le preguntó si no le daba asco que tomara del pico. "No, para nada, aunque ahora está el Electrococo, ¿no? Me duele la garganta y tengo miedo de ese virus (sic)", dijo despertando las risas del panel.