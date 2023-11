María Verónica Aubone es una escritora sanjuanina que acaba de editar su primer libro de poesías, "Palabras que vuelan", que presentará este sábado (ver aparte). Ella tiene 67 años y aunque escribía cuando era adolescente, por el vértigo de la vida cotidiana se alejó de las letras. Cuando la calma regresó, con sus hijos grandes, volvió a escribir y se redescubrió como persona y escritora.

"La literatura me despertó de nuevo emociones, me despertó la alegría" contó a DIARIO DE CUYO Aubone, quien destaca ser parte "de una familia tradicional de San Juan", destacando que su abuelo, Guillermo Renato Aubone, publicó varios libros además de ser un conocido ingeniero agrónomo y por eso estima que su impulso literario es un legado de ese parentesco. Piensa en su niñez, en una finca familiar cercana a las lagunas de Guanacache, cruzando en balsa con su padre para colaborar con la comunidad huarpe. Aquellos recuerdos y los que sumó ahora, la inspiraron a imprimir a su producción literaria una temática que relaciona las emociones y la naturaleza.

Después de jubilarse como profesora de educación física, Aubone no encontraba nuevos propósitos. "Mis hijos se habían instalado en Chile, yo estaba en pareja, pero de pronto me quedé sin novio, sin hijos, sin trabajo porque me había jubilado. Entonces me fui a visitarlos a ellos a Chile y empecé un taller muy lindo en Concón, con un profesor excelente, Carlos Barrales. Ahí se despertaron mis ganas por escribir" dijo la poeta que estuvo 8 años viviendo en el país trasandino. Ahí se desarrolló esta pasión que había tenido dormida y se convirtió en su ocupación principal, participando de varios encuentros literarios. Está convencida de que la literatura le dio una segunda oportunidad en su tiempo de retiro. "Igual nunca me quedé en mi casa viendo tele, porque al ser profe de educación física hacía trekking, en Chile caminaba a la orilla del mar, es muy inspirador el mar y su entorno" sostuvo Aubone, que mientras estuvo allá forjó grandes amistades con poetas chilenos y de otras partes de Latinoamérica, siendo invitada a publicar en diversas antologías en Chile, Uruguay y Perú.

La pandemia la trajo de nuevo a su provincia natal. Aquí buscó vincularse con el quehacer literario local y se contactó con Sade San Juan, publicando en algunas antologías, como "Universo en pluma" (Editores sanjuaninos 2022).

Teniendo la perspectiva desde ambos lados de la cordillera, Aubone analizó el ámbito literario. "Es muy distinto, hay movimiento acá también, pero de otra manera. En Chile se usaba juntarse todos los jueves o viernes a leer en un bar inglés que hay en Valparaíso, hay mucha bohemia... iban muchos escritores extranjeros, algo que no pasa en Argentina, menos en San Juan. Allá pude conocer al maestro Raúl Zurita, que era un favorito para el premio Nobel, entre otros como Guillermo Pillia, de La Plata" relató Aubone que aseguró que su trabajo está "basado en emociones, relacionadas a la naturaleza, y también las emociones a la libertad. La libertad de ser uno mismo".

Y así con esa libertad, llegaron las palabras que vuelan, que ahora compartirá con sus coterráneos.



El dato

La presentación de "Palabras que vuelan" será el sábado 11 de noviembre a las 19 en la Biblioteca Popular Rawson (Hipólito Yrigoyen 2536 Este) Santa Lucía.