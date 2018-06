Laurita Fernández está a un paso de incorporarse al jurado del Bailando como la reemplazante de Pampita. "Me halaga, nací de un casting de 5.000 chicas y que hoy me propongan este espacio me honra mucho. Estoy muy agradecida, está bueno y es un desafío' dijo y aseguró que no pone ninguna condición. "Podría pedir unos sandwichitos de jamón y queso. ¿Que no me traigan a tal o cual a la pista? No, a mí ponganmé al que quieran, no me importa nada', cerró.