Cinthia Fernández ya finalizó su relación con el empresario Martín Baclini, con quien todavía sigue en pareja como participantes del Súper Bailando. Si bien ninguno quiso dar los motivos por los que decidieron separarse, se supo que él tomó la decisión.

De acuerdo con lo que comentó la panelista de Los Ángeles de la Mañana, una de las razones que los erosionó como pareja fue la presencia de Luciana Salazar, amiga personal del empresario, y quien según ella generó roces por celos.

Si bien ya la pareja anunció la separación, Cinthia parece tener cuentas pendientes con Luciana, y hasta se mostró irónica esta mañana en el programa que conduce Ángel de Brito, donde contó que compuso un tema musical.

"Lo que pasa es que tengo una vecina que me tiene harta. Es de la misma escuela que ella (que Luciana), como que bebotea", introdujo Cinthia antes de cantar el verso que había preparado.

Sin demora, Yanina Latorre, presente en el programa preguntó: "¿Tenés una vecina que se lo quiere levantar a Martín?". "No, tengo una vecina que bebotea mucho con todo el mundo y me hace acordar a ella", contestó Cinthia sin mencionar a la modelo.

A capella y acompañada por el aplauso de sus compañeras y conductor, Cinthia cantó: "Grande, grande ya estás. Grande, grande, para bebotear. Te zumba el oído, parece una abeja. Le encantan los hombres que tienen pareja".

"Estaba inspirada porque como me fue mal, dije: 'Si me echan del Bailando, y me quedo sin laburo y empiezo a currar con esto'", comentó Cinthia al tiempo que le recordaron el caso de Belén Francese. "Si Belén pudo, yo también", cerró la panelista.

Recordemos que meses atrás, Cinthia decidió mostrar su costado artístico musical al cantar un tema de la banda Cumbia Nena. "Disculpen pero esta Cholula pide pista con uds. ¿Qué me dicen? ¿Me bochan o me aceptan? Perdón a sus oídos pero acepto tocar el bombo", le había escrito a las cantantes a través de sus redes sociales.