Cada palabra que emite Pampita en sus redes sociales se amplifican. La influencer, con más de 6,7 millones de seguidores en Instagram, se mantiene activa en sus redes sociales, compartiendo diversos contenidos sobre sus emprendimientos laborales.

Pampita sorprendió al revelar cuánto tiempo pasa conectada a las redes sociales, admitiendo que es una conducta que no puede controlar. "¿Cuánto tiempo te marca que usás el celular, Caro?", le consultó su panelista Pablo Muney. "¡Qué bárbaro! Casi 4 horas de uso del celular. ¡Me parece un horror!", expresó sorprendida la conductora.

"En los traslados a Don Torcuato voy usando el teléfono todo el tiempo. tengo como una hora y media por autopista. Todo el viaje uso el teléfono, y no llego a mirar todo y darle me gusta a todos", aclaró. "Contestar, ver los comentarios de Instagram, entro a las redes del programa también, leo todo y doy me gusta; eso lo hago el fin de semana", agregó.