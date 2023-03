Fue el filósofo francés Gilbert Simondon quien acuñó el término "tecnoestéticas", que hoy es la palabra clave en la convocatoria que lanzó la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación (Seciti) de la provincia en colaboración con el Instituto de Expresión Visual (IEV), de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHyA) para seleccionar 8 proyectos factibles de ser enmarcados en una fusión de arte, ciencia y tecnología.

Término complejo, moderno y cada vez más extendido, desde el IEV definen "Tecnoestéticas" como un "practica artística que involucra la tecnología no ya como sólo un soporte o como una herramienta, sino como un lenguaje que va a teñir a todos los demás, a la imagen, al sonido, la materia, no se asumen de la misma manera en esta era tecnológica. Esa transversalidad que hoy tiene la tecnología en los lenguajes artísticos, no se asume acríticamente sino teniendo en cuenta qué implican en nuestros contextos de creación", aseguraron. También podría usarse para referir un "tipo de desarrollo tecnológico motorizado desde los lenguajes artísticos, donde se ponen en diálogo y tensión los conceptos de 'progreso', 'innovación', 'utilidad', etc. a partir de los bordes difusos entre ficción y realidad".

En el siglo pasado el camino del arte y la ciencia no solían cruzarse tan habitualmente. Pero desde la gran explosión de las tecnologías los límites están cada vez más desdibujados. Arte electrónico, video arte, arte low tech/high tech, sistemas inmersivos, arte e inteligencia artificial (IA), NFT y criptoarte, escultura digital electrónica, pintura digital son algunas de las herramientas y técnicas digitales, electrónicas, computacionales que se espera que los participantes aborden en esta convocatoria tras la cual se elegirán 8 obras/proyectos que serán expuestos en el Museo Franklin Rawson en junio. De ellos, sólo 5 serán premiados con hasta 1 millón de pesos (de los cuales al menos el 50 por ciento debe ser utilizado en el desarrollo y ensamblado de la pieza creada, quedando el resto para uso del participante o grupo participante para libre disponibilidad).

Podrán participar artistas y creadores en distintas ramas: pintura, escultura, fotografía, audiovisual, tecnologías inmersivas, letras, diseño, performance, intervenciones, instalaciones, etc., investigadores, estudiantes de grado y posgrado, emprendedores, programadores de software, ingeniero electrónicos, música" además de aquellos involucrados con la creación artística, los lenguajes estéticos y la tecnología.

La convocatoria se extiende a individuos o equipos sin restricción de nacionalidad debiendo incluirse al menos un integrante con residencia en la provincia de San Juan y deberá presentarse en PDF por mail al correo mlimerut ti@sanjuan.gov.ar y también en papel, en mesa de entradas de la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación (Seciti), 4to piso, núcleo 5, siendo la fecha límite las 12.00 PM del 21 de abril del corriente año y los resultados se conocerán el 25 de abril.

Desde el IEV, Cristina Posleman contó que apenas conocida la actividad tuvieron gran interés desde Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.