En tributo a Buenaventura Luna, hoy, se presentarán "Las sentencias del Tata Viejo', a las 21.30 en el Auditorio Juan Victoria ($500), a cargo de la organización. El espectáculo recordará el 67mo. aniversario del fallecimiento de Eusebio de Jesús Dojorti, que murió el 29 de julio de 1955; y será el Chango Huaqueño quien recitará gran parte de "Las sentencias...', obra cumbre del poeta.



"Es muy profunda. Yo me emociono al cantarla, en especial, cuando recuerda a las madres. Me hace acordar a la mía cuando me remendaba los pantalones en Huaco', dijo el cantor de 67 años, que actuará con Nicolás Díaz (guitarra), Sebastián Reynoso (bajo) y Simón Becerra (percusión).



El encuentro también estará protagonizado por otros cultores del departamento del norte como Laura Castro junto a Ariel "Kuky' Salas, que trabajaron a dúo, y también el grupo Los Lucero de Jáchal. Todos interpretarán composiciones de su autoría y finalizarán cantando al unísono Vallecito, uno de sus temas más emblemáticos.