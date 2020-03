Lejos de los escenarios hasta nuevo aviso, conectados con sus espectadores únicamente mediante las redes sociales, artistas sanjuaninos comenzaron a sacar jugo a su faceta humorística para activar las sonrisas de sus seguidores. Entre ellos se encuentran Alejandro Segovia, músico y veterinario; la bajista y licenciada en Trabajo Social Jaky López Fernández; y la cantante de tango, boleros y canciones populares Patricia Vizcaíno, quienes distienden los ánimos con sus espontaneidades, ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional y la restricción de realizar actividades culturales en lugares públicos para frenar el avance del Covid-19.



Apelando al recurso para bajar la ansiedad frente al bombardeo informativo y a la circulación de fake news -noticias falsas-, consultados por DIARIO DE CUYO, los creativos afirmaron que tomaron el humor como arma para alejarse de la situación, de manera paralela a los miles de memes que inundan el universo digital.



El pianista y cantante de Plan B apostó no sólo a los textos ingeniosos, sino a microprogramas a los que tituló CuarenTips. En uno de ellos, vestido con jogging, decidió recrear a un instructor de yoga con diferentes ejercicios como el saludo al sol, al que le pide que "afloje un poco" hasta que pueda comprar un aire acondicionado; el agradecimiento al virus que "nos tiene encerrados"; y las posiciones del "parrisana" o "parripollo".



"Le tengo un profundo respeto al yoga y un montón de gente ligada a es práctica me mandó mensajes diciendo que se divirtió. Hay un bombardeo de canciones, nominaciones, vivos de danza, fitness y demás. Se me ocurrió el yoga como instrumento para aliviar un poco las tensiones del encierro, mío y de los demás", expresó Alejandro, satisfecho con las repercusiones en Facebook, Instagram y Youtube. En tanto que, hizo de las suyas en un monólogo de artesanías sobre "ikebana de cañota".



Por su parte, la joven que integra la agrupación La Mangarda mencionó que "quienes me conocen saben que la mayor parte del tiempo soy una persona que le agrega la cuota de humor a los momentos". Y la pandemia no fue la excepción a la regla. Creando personajes para reírse de lo que vive a diario y los temas más comentados, profundizó en las sugerencias de los fanáticos y también creó un canal de Youtube. De esta manera, se filmó pintando mandalas o como protagonista de una sesión de meditación o una película futurista. "Sigo considerando que no me hizo nada mal estar aislada en casa, sin hablar con la gente, pero la tortuga ya me está evitando", dice en uno de sus videos, en el que se caracterizó en bata relatando su "día Nro. 232 de cuarentena", mientras le dice a su amiga ficticia Martha que no quiere hablar de política.



"Que la gente te diga que por eso se rió, me gratifica. El humor cura o por lo menos ayuda a pasarla mejor", agregó el cantante que se encuentra empleando el tiempo en su casa para probar, grabar y editar material.



"Como sociedad estamos atravesando una situación difícil que nos ha desbordado. Las redes se han convertido en una fuente de desahogo, por qué no de contención o de identificamos con la situación del otro. Encontrar un momento para distraerse, relajarse y disfrutar del humor se convierte en una necesidad y un respiro para muchos", opinó Jaky.



"Ya sabemos todo lo malo que puede pasar, o lo imaginamos... Si encima, nos bajoneamos ¿Qué pasa con la familia? Mi marido va a cumplir 70 años y ya tengo 2 nietas de 7 y 13. Si no me pongo a payasear, se me vienen abajo. Y, así, debemos estar muchos. Hay que acortar la cuarentena como sea y en Face, me desato. Cuando alguien me dice que lo hice reír en medio de la tristeza, ¡eso es lo mejor!", acotó Vizcaíno, quien echó mano, por ejemplo, al tema del momento: la suba de peso en aislamiento; o también la soledad en las calles, con imágenes con las que se representa metafóricamente; además de subir un clip junto a sus nietas, moviéndose al ritmo de "hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe". En tanto que, la muchacha que ejecuta el bajo hace 2 décadas, añadió que "la risa es una excelente herramienta que permite bajar un cambio, relajarnos, ver la vida de forma más positiva y proyectar de otra manera".



Con el objetivo de cambiar la onda de los usuarios y atenuar la incertidumbre, aunque sea por unos minutos, coincidieron en que "está científicamente comprobado que la risa reduce el estrés y la ansiedad". Y ese es su granito de arena para desviar un poco la atención de las noticias que abundan en torno al brote y sus consecuencias.





Opinión



"Reduce las tensiones"

Lic. Bibiana Noé - M.P. 299

Vicepresidente del Colegio de Psicólogos de San Juan



El humor es una característica netamente humana ligada a la función del pensamiento. Es un recurso de los seres humanos para atravesar momentos difíciles, ya que suaviza y relativiza acontecimientos angustiantes y brinda placer. Se basa, en gran medida, en la "desconexión emocional", un mecanismo psicológico que ayuda a tomar distancia para reírnos y ver las cosas con una perspectiva diferente. Surge de las personas como respuesta a una situación, con ansias de reforma. Opera como estrategia que atenúa el impacto inevitable de algunos aspectos de la realidad y, a la vez, genera una posibilidad de reflexión sobre la misma. La preocupación por el virus ha teñido la vida de todos, modificando la rutina diaria de la convivencia social, llevando a las personas a reinventar un nuevo modo de vivir en el hábitat cotidiano de su hogar, con su grupo familiar de pertenencia o en soledad absoluta.



Las bromas son una forma de triunfar temporalmente al miedo y habilitar el placer. El humor hace posible sobrevivir a la incertidumbre, produce un corte, un soltar esa realidad, un no tomarla tan en serio. La "risa" permite la liberación de energía provocada por las emociones, disminuye el estrés y el dolor, tiene una función de adaptación al medio social, ya que nos permite acercarnos y fomentar la pertenencia al grupo, también reduce las tensiones entre los miembros. El juego humorístico viene en auxilio del sujeto. Permite salir de lo aterrador, que inmoviliza, paraliza. No se supera el peligro, se lo desmiente por un rato.



Freud lo consideró como una elevada operación defensiva frente al sufrimiento. Vivir pensando en la inmediatez de la muerte es enloquecedor. Es por eso que los memes, programas humorísticos, canciones y chistes acerca del coronavirus tienen un efecto liberador y son inevitables, como así también la reacción violenta contra ellos. Es decir, el humor es útil en general, pero puede haber gente a la que le resulte desagradable leer chistes sobre la epidemia, sea por su propia sensibilidad o porque les toca de cerca. Hay determinados puntos sensibles que no se prestan a la comicidad y es en ese punto donde hay que poner un límite. El exceso de una manifestación anímica habla de la presencia de una patología. Es beneficiosa "la risa" durante una cuarentena, pero no hay que perder de vista la gran responsabilidad de cuidarse y cuidarnos unos a otros quedándonos en casa.