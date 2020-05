"¿Qué pasa si no hay nada después de la muerte, si en realidad es el ego que habita dentro nuestro el que quiere trascender? Entonces, sólo queda el presente" interroga y responde Gabi Gardiol en una charla con DIARIO DE CUYO. El joven cantautor sanjuanino lanzó ayer el clip de su primer single como solista, "Ego", que está disponible en las principales plataformas de música y redes sociales. Se trata de una canción que aunque escribió el año pasado, considera que tiene gran significación en este momento particular del mundo. Además, como muchos otros artistas locales, se las ingenió para que la cuarentena no le impidiera seguir creando y así logró alumbrar el video del tema, totalmente hecho en casa.



"Siempre me gusta pensar por qué estamos acá, por qué vinimos, por qué existimos como humanos. Creo que estamos pensando mucho tiempo en el futuro, en qué pasará después y me doy cuenta de que como humanos queremos trascender. A los animales eso no les pasa... viven el momento y no les preocupa qué vendrá después de la muerte... estamos preocupados por eso, cada religión habla de cosas distintas. ¿Y qué pasa si no hay nada? En alguna serie escuché eso de que es el ego el que quiere trascender" dice el músico de 26 años sobre la idea que dio origen a Ego a mediados del 2019 y que este año trabajó en Retoño contenidos, de Cristian Jorquera, donde produjeron otros tres temas que lanzará más adelante. "Ego es el primero. Justamente porque en esta época donde la única salida a la situación, a ese ocio insoportable, termina siendo una pantalla. Me pareció importante subirlo en un momento como este y compartirlo con todos" apuntó el artista que aparece protagoniza el clip caminando sobre un celular, como si fuera una cinta de correr, transitando un scroll infinito (el desplazamiento que hacemos en las redes o en las páginas).



Gardiol también es diseñador gráfico, trabaja con video digital y por eso fue hizo el clip de Ego junto a su socia en el estudio El triciclo, Florencia Barrera. "Por suerte en casa hay equipos de filmación y pantalla verde. En un principio filmaríamos en TES pero tuvimos que solucionarlo de otra manera. Diría que es arte en cuarentena, hacer todo desde tu casa y que salga lo mejor" apuntó Gabi Gardiol para quien el mensaje final de su canción debut es que aunque estemos atravesados por la tecnología, absolutamente dependientes de ella, hay un modo de no perderse. "Lo que tendríamos que estar haciendo es dar amor, con tecnología o sin ella, la respuesta siempre estuvo ahí. Lo dijeron los Beatles, 'All you need is love', es lo importante de la vida".

> Fabricio Montilla, de estreno

Fabricio Montilla tiene en la red un nuevo clip, el de la canción Bailando, del que participa el reconocido Palo Pandolfo. La filmación, que se llevó a cabo en el sótano de la Sala Apacheta de Guillermo Cacace en Palermo, contó con la dirección de Mariano Dicesare y el protagónico de la bailarina y performer Ayelén Clavin.



"La canción la compuse como una reflexión y homenaje sobre la danza. Bailar siempre ha sido importante en mi vida. Cuando ya teníamos la canción producida nos pareció con Juampi Dicesare, el productor, diciendo que Palo Pandolfo podría ser parte de ella como cantante, ya nos habíamos conocido en La Feria del Libro de Rawson, le consulté y nos dio el sí, fue cumplir un sueño" contó el artista a DIARIO DE CUYO y además invitó a los seguidores a subscribirse de manera gratuita a su canal de Youtube, donde pueden disfrutar de este lanzamiento y la obra anterior del cantautor sanjuanino.