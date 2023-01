Un antes y un después fue para la hermosa Brooke Shields su actuación en La laguna azul, una película de los "80 sobre el despertar amoroso y sexual dos adolescentes. Tenía solo 14 años y significó su trampolín al estrellato, pero los recuerdos de esa época no son del todo dulces para la intérprete. En declaraciones a Now What -junto a su coequiper- dijo que hubo tantas cosas cuestionables en ese film que hoy no podría rodarse.



"¡Ni siquiera había besado a nadie a esa edad!', confesó Brooke, para quien lo bueno fue haber tenido una doble para las escenas de sexo.



En medio de eso, la presión de su madre que decidía por ella, esta película incluida. Según declararon, la mujer incitaba a los protagonistas a tener un romance real para que el film fluyera y hasta invitó al actor de 18 años a su casa para que "se conocieran más profundamente', cosa que no ocurrió, aunque entablaron una buena relación. Pero no solo eso. Muchos tildaron de "explotadora' a esta madre que llevó a Brooke a castings desde bebé y que a sus 10 la hizo posar desnuda en una bañera para un suplemento de Playboy. "Yo fui su máxima creación', supo reconocer la actriz, que hoy puede hablar con una sonrisa, y hasta piadosamente, de aquellos tiempos que ha superado, pero no olvidado.

LOOKS

Desde que era una niña, Brooke fue un ícono de belleza y de moda. Su alta exposición, no siempre deseada, marcó tendencias.