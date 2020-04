Paul McCartney habló en una entrevista radial sobre la pandemia de coronavirus y expresó su preocupación por la situación en China: “Deberían cerrar los mercados callejeros en China donde venden murciélagos”.

El músico, de 77 años, se refirió así a la teoría de que los animales podrían ser los causantes de la propagación del virus. Además calificó de “medieval” la práctica de comer murciélagos.

“No tenía por qué morir toda esta gente. ¿Y por qué? Por todas sus prácticas medievales. Simplemente necesitan ser más limpios“, expresó.

Y agregó: “Esto debería hacer que lo sean a partir de ahora. Si esto no hace que cambien, no sé qué lo hará“, señaló el artista en una entrevista radial con el programa The Howard Stern Show.

Defendiendo su postura, el cantante se anticipó a las posibles comentarios en su contra que podría recibir de quienes piensan lo opuesto. “Seguramente dirán que la gente hace esto desde tiempos inmemoriales y que es la manera en que hacen las cosas. Pero también la esclavitud se practicó durante siglos. Llega un punto en el que hay que cambiar las cosas“.

Y concluyó: “Vimos varias formas de crisis antes, pero nada que haya afectado a todos en el mundo al mismo tiempo. Debo decir que es espeluznante. Soy de la generación que recién había salido de la Segunda Guerra Mundial. Mis padres la habían vivido y el espíritu que tenían era ‘lo superaremos, haremos lo que sea necesario, nos uniremos y trataremos de estar felices'”.