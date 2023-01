El actor Pedro ‘Peter’ Alfonso se quedó anoche con el "Carlos de Oro", la máxima distinción de los Premios Carlos 2023 a lo mejor del espectáculo de la temporada de verano en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, que entrega el municipio de esa localidad del valle de Punilla.



“Carlos Paz es un lugar muy especial para mí y toda mi familia”, manifestó el artista que desde hace 11 años hace temporada teatral en Villa Carlos Paz, y destacó el “gran trabajo de mucha gente” que lo rodea para llegar al resultado de la premiación con su obra "Un plan perfecto", en donde tiene el rol de protagonista y productor.



La ceremonia de premiación se realizó en el predio del Estadio Arena, de esta ciudad serrana, en tanto el "Carlos de Plata" fue para espectáculo musical "Kinky Boots"; el "Carlos de la Gente" se lo llevó "El oficial Gordillo amigo de lo ajeno "(Miguel Martín) y el "Carlos Consagración" fue para el show "Somos bien argentino".



La nómina completa de galardones y a quienes les correspondieron es la siguiente:



-Sonido: "Somos bien argentino"



-Libro: Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal, "Radojka"



-Espectáculo Infantil: "Súper Hechizados"



-Humorista: ‘Cacho, Garay



-Show musical: "Somos bien argentino"



-Cantante femenina en espectáculo: Laura Esquivel, "Kinky Boots".



-Cantante masculino en espectáculo: Federico Salles, "Kinky Boots"



-Labor humorística en espectáculo: Mudo Esperanza, "Fátima es Mundial"



-Escenografía: "Kinky Boots"



-Escenografía virtual: "Fátima es Mundial"



-Actuación masculina en reparto: Rodrigo Noya, "Un plan perfecto"



-Actuación femenina en reparto: Sofía Pachano, "El hostel de los millones" -Humorístico musical: "Fátima es Mundial"



-Iluminación: "Somos bien argentino"



-Vestuario: "Somos bien argentino"



-Cantante solista: Marina González, Marina González “El show”



-Dirección de espectáculo: Ricky Pashkus, "Kinky Boots"



-Dirección teatral: Carlos Olivieri, "Un plan perfecto";



-Atracción en espectáculo: Mauri Gurini, "Cocodrilo, 10 años de Revista"



-Pareja de baile: Abril Manzanelli-Lucas Loza, "Maravillosa Noche"



-Cuerpo de baile: "Sex Recargado"



-Ejecución musical en vivo: "Kinky Boots"



-Stand up: "Soltero"



-Conjunto vocal: Noche de Fogón



-Espectáculo de varieté: "Hado, Los Can Can"



-Bailarín: Gabo Usandivaras, "Sex Recargado"



-Bailarina: Flor Marcarsoli, "Sex Recargado"



-Comedia: "Un plan perfecto"



-Comedia dramática: "Radojka"



-Coreografía: "Kinky Boots"



-Revelación: Trum



-Actor: Gastón Ricaud, "Los vecinos de arriba"



Actriz: Emilia Mazer, "Radojka"



-Producción: Miguel Pardo, "Kinky Boots".



-Chango Juárez”, al espectáculo cordobés: "Hado, Los Can Can"



-Premio Ramón Yardá: Marcelo Iripino;



-Premio Ana María Alfaro: Fátima Flores, "Fátima es Mundial"



-Premio Carlos de Oro: Pedro "Peter" Afonso



-Premio Carlos de Plata: "Kinky Boots"



-Premio de la Gente: "El oficial Gordillo amigo de lo ajeno" (Miguel Martín) -Premio Carlos Consagración 2023: Ángel Carabajal, "Somos bien argentino".



-Carlos Especial del Jurado: Pablo Rey.