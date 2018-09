El conductor y empresario Mario Pergolini hizo un durísimo análisis respecto de la actualidad de la Argentina y fue muy crítico de la gestión de Mauricio Macri al frente del país, a quien le pidió que deje de responsabilizar al kirchnerismo sobre el estado crítico en el que se encuentra el país.

“Ni el más macrista puede defender al Gobierno“, disparó con munición gruesa el ex CQC en una entrevista con Luis Novaresio al mismo tiempo en el que reclamó la aparición de una oposición interesante.

Entre los cuestionamientos de Pergolini, el relato del actual Gobierno sobre la “herencia” que recibieron del kirchnerismo es uno de los reclamos en los que le pide a la actual gestión más compromiso.

“Nadie puede creer que sigue siendo culpa del pasado porque van tres años (de gestión). Te pusimos acá porque queríamos que arreglaras los problemas: malos números, cosas que no gustaron, plata que no entendemos dónde fue. Entendemos que aumentan los impuestos porque el Estado está poniendo plata, pero después es un sopapo atrás del otro. Es difícil decir que se necesita tiempo porque en el medio hay gente. No hay forma de no decir que la situación es complicada“, consideró.

Si bien Pergolini pintó un panorama negro, también dejó una luz de esperanza al final del camino y afirmó que la situación actual es “reversible“, a pesar de la inoperancia de la clase que dirige al país.

Fuente: Radio Mitre