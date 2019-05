Tras la noticia de la muerte del humorista Tuqui , Mario Pergolini lo recordó desde las redes sociales. "Chau Tuqui, todos los recuerdos que tengo de vos me asombran, me hacen reír, y muchos me hacen doler la cabeza. Tuqui, me enseñaste todo lo que no debería haber aprendido...y fue un viaje distinto, sin dudas", escribió con el típico tono de humor que ambos compartían.

Gabriel Pinto, conocido como Tuqui, fue uno de los humoristas que surgió en la Rock & Pop en los ´90. Con su humor ácido y sus anécdotas al estilo "enseñanzas de vida", siempre rayando lo marginal y hasta lo ilegal, se ganó un lugar en el corazón de sus colegas y de los radioescuchas.

Si bien aún no se confirmó la razón de la muerte, el humorista arrastraba algunos problemas de salud luego de un accidente en moto que sufrió en 2012 por el que quedó discapacitado. Sus allegados le afirmaron que se lo veía últimamente "bajoneado". El artista, además tenía dificultades para conseguir trabajo por varias trabas burocráticas que se le presentaron al iniciar los trámites para obtener una pensión.

Al respecto, uno de los seguidores de la cuenta de Twitter de Vorterix, desde donde siempre tuitea Pergolini y firma M.P, le reclamó al conductor no haberle dado trabajo al humorista. "Lo podrías haber sumado a Vorterix desde el principio, tranquilamente en Doble o nada,ACIDO o Delicias de un charlatán, hubiera funcionado perfecto".

Ante ese mensaje, Pergolini contestó: "Era imposible. Es largo de contar. Tuqui no era el mismo en los 90 que en los 2000, que ahora. Abrazo".