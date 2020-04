La canción "Happy", uno de los éxitos más grandes del artista estadounidense Pharrell Williams, fue la canción más escuchada en el Reino Unido en la década comprendida entre los años 2010 y 2020. Así lo informa la revista Billboard a partir de datos brindados por la Phonographic Performance Ltd., que cruza datos de ventas, difusión en radios, canales de televisión y espacios públicos en donde se escucha música, como bares, salones de baile y locales de shows en vivo. Pharrell Williams, además, es el único artista que figura dos veces en los diez primeros puestos, debido a que su colaboración con Daft Punk y Nile Rodgers, en "Get Lucky", aparece en el cuarto lugar. En el segundo puesto se ubicó "Rolling in the deep", de Adele; seguida por "Moves like Jagger", de Maroon 5; en tanto que "Can't stop the feeling", de Justin Timberlake, se acomodó en el quinto lugar. Completan los diez primeros puestos, "I Gotta Feeling", de Black Eyed Peas; "Uptown Funk", de Bruno Mars y Marc Ronson; "Counting Stars", de OneRepublic; "Forget You?, de CeeLo Green; y "Sex On Fire", de Kings Of Leon.

El recorrido por los 40 primeros puestos arroja que 34 de las canciones que aparecen fueron lanzadas en esa misma década; cinco de ellas fueron editadas en los primeros años del siglo XXI y sólo una data de los años '90. Se trata de "Torn", de la australiana Natalie Imbruglia, publicada en 1997; quien también aparece en otro puesto con "Shiver", de 2005.