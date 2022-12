Amante de la naturaleza, fascinado por el impresionismo y gran admirador de Fernando Fader, de Sorolla, Pizarro, Monet y Caravaggio. Ese es el universo visual, de inspiraciones e influencias, que se va canalizando y materializando con cada trazo y pincelada en el lienzo de Pablo Macias en su atelier. El hombre de 47 años de edad, nacido en Caucete, está residiendo en Buenos Aires hace más de diez años y se encuentra armando un trayecto personal en el mundo de las artes visuales, especialmente, consolidando su lugar en la gran ciudad. Hace pocos días tres de sus mejores obras fueron expuestas en la Galería Fülle de Recoleta (Neuquén, El Carneo, El Jardín Botánico de Asturias, Jardín Botánico Carlos Thays). Fue su primera exposición en dicho espacio e inaugura, con ello, un camino de iniciación como artista emergente. Con críticas positivas y con algunos títulos vendidos a España, el caucetero cierra un 2022 súper productivo y con expectativas: "Llevo en estos cuatro años un camino de aprendizaje, con la ayuda y el apoyo de mi maestro Nicolás Guardiola, que me hará el sponsoreo para poder incursionar en el circuito de concursos nacionales y postularme para fundaciones e instituciones. También estoy haciendo obras por encargo y conseguí hacer varias ventas. Incluso, tomé clases con el gran Nacho Suárez de España y estoy trabajando mucho para mejorar. Con la exposición en la galería, cierro un año fabuloso", dijo Pablo entusiasmado y con la ilusión de exponer también en San Juan.

El Carneo, El Bote y Neuquén son algunas de sus creaciones más destacadas, con un estilo marcado entre el hiperrealismo y el impresionismo.

Si bien está desarrollando de manera sostenida su trayecto artístico casi en silencio, la añoranza de sus años en la provincia siempre vienen a la mente. A los 17 años dejó Caucete por su actividad deportiva. Era atleta profesional y recibió una beca para formarse en el Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) en Núñez en 1994. Con los años se adaptó a la vida metropolitana y cuando tuvo que ponerle fin a la carrera deportiva, tuvo tiempo para dedicarse al diseño y al dibujo artístico. Actualmente, se dedica a la decoración y ambientación de interiores trabajando para la prestigiosa marca La Martina, un comercio premium en este rubro con sucursales en Arabia, Kuwait, Estados Unidos y Milán, en los cuales, Pablo estuvo a cargo de sus vidrieras. Sin embargo, en su interior, la vocación artística late más fuerte y así encaró esta faceta en serio. Inmerso en el mundo del óleo y del hiperrealismo, sus producciones son muy detalladas, con colores vivos, intensos y que plasman escenas cotidianas que invita a mirarlas con atención durante varios minutos. "Los críticos me dicen que tengo potencial. Pero no pinto para que la gente me diga '¡Qué perfecto! Cuánto detalle, como si fuera una foto'.

No me quedo con eso, quiero ir más allá. Quiero tener capacidad para transmitir la conexión espiritual de la imagen con el espectador a través de la pintura. Creo que eso se logrará con los años. Porque lo especial que tiene ser pintor, es que lo que haga salga del alma", definió el artista sanjuanino. Y puntualizó, además: "No me interesa ser famoso o lucirme en las galerías como una estrella, estoy en un aprendizaje que no termina. Porque veo que con un trozo de tela, cuatro pomos de pintura, son suficientes para recrear sentimientos en el lienzo y si le llega al público, entonces me dará orgullo haberlo logrado", afirmó. Mentalizado para el 2023, cuenta con muchos proyectos e iniciativas para participar en varios concursos y exposiciones. Sus sueños están en marcha.