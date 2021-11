Una búsqueda interior y el convencimiento de que existe una conexión posible entre todos los seres humanos más allá de las diferencias filosóficas y materiales, es lo que movió el pincel de Isabel Fernández Laisa al armar la muestra individual que presenta el próximo 3 de diciembre en el Centro Cultural Estación San Martín.



Son 38 piezas entre óleos, acrílicos y algunos realizados con fotografía y arte digital, que la artista terminó de realizar durante el confinamiento por la. La inauguración tendrá un inicio original, porque proyectarán un video grabado en la plaza Hipólito Yrigoyen donde la pintora aparece junto a 70 voluntarios. "No es un tema muy fácil, así que con el video yo los preparo para lo que verán y para sentir lo que quise transmitir" comentó la Isabel, que adelantó que cantarán Mili Yacante, Pierina Ciallella, Alejandra Rufa y Luz Aguirre.



"Durante la cuarentena ocurrió una explosión muy grande en mí, vivo rodeada de naturaleza, en sí a pandemia no la padecí, pero para mí fue un despertar muy fuerte espiritual, estaba en meditación casi siempre, eso me hizo ver, pero ver en serio, estar una dimensión de espiritualidad y sentir que venía un cambio muy importante en lo personal, pero más allá de eso veía que en la humanidad, era como que empezamos a modificar y que el mundo iba a cambiar" argumentó Fernández.



Además de reflejar en los lienzos lo que personalmente entiende y palpa como su propio mundo interior, Isabel entrevistó a 14 personas con distintas posturas filosóficas, distintas religiones y con experiencias de vida distintas preguntándoles cómo viven la espiritualidad y aseguró que con todos llegó a concluir que tenían un punto en común y reflejó en cuatros el resultado de esas charlas. "Encontré el tesoro del mundo. El mensaje que quiero dejar es que todos, a través del espíritu, nos podemos conectar y no hay diferencias, buscar la manera positiva de entendernos, que todo lo que nos divide son cosas que no vamos a llevarnos cuando partamos y trascendamos" apuntó la artista. Uno de los cuadros es un collage de fotos, sacadas por ella, recorriendo distintos lugares, donde ubicaba una "llamita", por esto de que "la luz está en todos lados" y atravesó fuertes experiencias. "Llegué a una comisaría, quería hacerlo ahí, le expliqué todo a una oficial y cuando le terminé de contar por qué lo hacía y que buscaba, se largó a llorar. Quería abrazarla, pero temí que pensaran que soy una loca", compartió Isabel para quien hubo un hecho anterior a la pandemia con el que empezó a repensar su vida y su arte. "En 2010 superé un cáncer y ahí hubo un clic muy fuerte, porque en ese proceso pude ver que somos más que carne; empecé a ver todo diferente, a vivir de una manera diferente, el centro creativo que hice fue para que la gente, a través del arte, se conecte con su interior. Por eso esta propuesta es muy particular, pero creo que vale la pena", dijo sobre sus motivaciones y la obra, que es en un 90 por ciento figurativa.



Fernández, que viene de hacer otras muestras en solitario más pequeñas (recientemente en la Biblioteca Franklin, en Nativo y antes en el Museo Tornambé) brindará en el contexto de esta muestra en centro cultural dependiente de la Secretaria de Cultura Municipal, dos visitas guiadas y cuatro conversatorios con fechas a confirmar.

El dato

Momentos en un camino espiritual.Muestra de Isabel Fernández Laisa, viernes 3 de diciembre, 20.30 en Centro Cultural Estación San Martín.