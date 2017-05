El capitán Jack Sparrow se enfrentará a un grupo de piratas-fantasma comandados por una de sus viejos némesis, el terrorífico capitán Salazar, recién escapado del Triángulo de las Bermudas. La única posibilidad de Sparrow para salir con vida es encontrar el legendario Tridente de Poseidón, un poderoso artefacto que le da a su poseedor el control de los mares.

Título: Piratas del Caribe 5



Título original: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales



Título alternativo: Piratas del caribe: la venganza de Salazar



Actores: Johnny Depp, Javier Bardem.



Actores secundarios: Orlando Bloom, Brenton Thwaites, Geoffrey Rush, Kaya Scodelario, Keira Knightley.



Director: Joachim Rønning, Espen Sandberg.



Fotografía: Paul Cameron.



Guión: Jeff Nathanson.



Música: Geoff Zanelli.



Género: Comedia , Aventuras , Acción.



Origen: Estados Unidos.



Duración: 129 Minutos.



Calificación: Apta mayores de 13 años

Cinemacenter

​​​​​​​

2D cast.: 16.10 - 1710 - 19.00 - 20.00 - 21.50 - 22.50.

3D cast.: 18.10 - 21.00 - 23.50.



Play Cinema



2D cast: 16.40 - 18.50. Vier. y sab. trasnoche: 00.50.

3D cast: 15.30 - 17.40 - 20.00.

3D subt: 21.00 - 22.20 - 23.20. Vier. y sab. trasnoche: 01.30