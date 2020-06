El protocolo sanitario que regirá la actividad teatral a nivel nacional, en el contexto de la pandemia de coronavirus, realizado por Fundación Huésped junto a la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET), será presentado esta tarde y constará de tres fases que serán implementadas según la disposición del Ministerio de Salud de la Nación.



"Se trata de un protocolo que trae cuestiones relacionadas a la actividad teatral, que por sus propias características difiere de la musical, que marca pautas de comportamiento para actores, maquilladores, público, empleados de la sala, entre otras cosas", adelantó a Télam Roberto Bisogno, titular de AADET.



Según detalló, el protocolo tiene tres fases cuya implementación será determinada por la autoridad sanitaria. La primera, permitiría la apertura de las salas para ensayos, mantenimiento y desmontaje de obras que quedaron suspendidas con la puesta en marcha del aislamiento social preventivo y obligatorio.



Una segunda fase permitiría realizar funciones sin público, transmitidas por streaming, aunque Bisogno aclaró que esa modalidad "no soluciona nada económicamente".



"Los teatros necesitamos abrir y, una vez abiertos, trabajar mucho tiempo con déficit porque va a ser difícil todo, el panorama es muy sombrío", resaltó.



Precisamente, la tercera fase es la que prevé la apertura de las salas y el ingreso de público.



"Hay distintas realidades en distintas partes del país, si bien todavía no comenzó nada, hay sitios de la Argentina donde se empieza a hablar de una posible apertura pero habrá que ver cómo, incluso pensando en los espectáculos que giran por las provincias, de qué manera se puede implementar", consignó.



Y vaticinó que "claramente la Covid-19 se meterá en la artística" cuando arriesgó que "no hay solución para eso, porque hay escenas que no se podrán realizar, te limita, pero podemos empezar haciendo otro tipo de propuestas, monólogos, espectáculos sin interacción física en los actores porque las normas sanitarias van por encima de cualquier manifestación artística".