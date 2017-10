Cinco años separan a “Beautiful Trauma” de su predecesor, “The Truth About Love” (2012), media década después de aquel disco, P!nk regresa con mayor madurez, algo que no se distingue tanto en lo musical pero sí en las letras. P!nk ya no es la joven de 22 años que se lamentaba por el dolor que debió atravesar tras la separación de sus padres en “Family Portrait” (2001), Alicia Moore ahora tiene su propia familia, se casó hace 11 años y al filo de los 40 ya es madre de Willow (6 años) y Jameson (1 año). Sus fans también crecieron y todo esto hace que buena parte de su audiencia sea adulto joven, con lo cual dirige sus canciones a ese público, lo que no significa que haya dejado de maldecir en las letras.

El disco abre con la canción que da título, entre las primeras 4 pistas encontramos los 3 cortes adelanto, “Beautiful Trauma”, “What About Us” y el instant-hit “Whatever You Want”. A ellos se suma “Revenge” que cuenta con la participación de Eminem, aquí Marshall Mathers suena fresco, salvaje y en forma, al punto que su participación pareciera ser un sampleo tomado de “The Eminem Show” (2002).

Hasta ahora “Beautiful Trauma” da la impresión de ser un disco mucho más animado de lo que en realidad es. Inmediatamente llega “But We Lost It”, una balada con voz, piano y un arreglo de cuerdas frotadas muy de fondo. El folkie “Barbies”, sumado a “Where We Go”, “For Now”, tres midtempo previos a la explosión pop de “Secret” y R&B de “Better Life”.

Para el final, dos baladas más con piano, “Wild Hearts Can't Be Broken” y “You Get My Love”, la canción más cruda del disco. En “Beautiful Trauma” da la impresión de que nada fue librado al azar, todo muy correcto, todo en su lugar, algo que quizás sea un reflejo de su vida en la actualidad.

Después de un lustro, P!nk entrega un nuevo disco con letras más adultas, en donde plantea sus temores a las pérdidas y a las rupturas. Quizás en algunos años “Beautiful Trauma” sea considerado un álbum de transición en su carrea. Lo que no caben dudas es que este es un disco de 4½ estrellas sobre 5.