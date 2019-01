En Todas las tardes estaban haciendo un ameno móvil desde Punta del Este con Fernando Burlando hablando sobre su futuro casamiento con Barby Franco y el caso Darthes.

Pero de repente invitaron a sumarse a la nota a Carlos Perciavalle (77), y todo derivó en una polémica revelación que hizo el humorista uruguayo sobre el supuesto estado de salud de Antonio Gasalla (77).

Sin buscar la respuesta que terminó recibiendo, el panelista Lío Pecoraro le preguntó a Perciavalle: “¿Cómo estás con Antonio? En algún momento fueron amigos, después se separaron. ¿Hay posibilidad de que trabajen juntos con Antonio, ya que se quedó sin laburo este año?”.

A lo que sorpresivamente, el uruguayo, que venía de una polémica frase contra Thelma Fardín, contestó: "No creo. Gasalla no está bien de salud. Una vez yo lo llevé al Sanatorio Fleming, estuvo comprometido, ahora no sé cómo está".

Ante la insistencia de los panelistas por saber qué tenía el actor, Perciavalle brindó más información sobre una supuesta enfermedad del cómico: "Se trata de esas seis letras inmundas". Consternado, Pecoraro, repreguntó: "Nosotros supimos que tuvo cáncer de piel hace un tiempo. Estamos entendiendo bien, ¿no? ¿Antonio está con cáncer?".

"Sí, pero no es de piel. Tiene cáncer en los tobillos y en las rodillas. Tiene que ver con las articulaciones. Hoy, el cáncer es tratable. No curable pero tratable. Además Antonio ya ha hecho una vida divina para lo feo que es", aseguró Carlos, tratando de ponerle un poco de humor a sus fuertes declaraciones.

En 2013, Gasalla fue operado de un carcinoma en la piel. En aquel entonces, a diferencia de esta vez, la confirmación de la enfermedad la dio su hermano, Carlos, después de que el periodista Marcelo Polino, amigo personal del cómico, lo hiciera público en su programa de Radio 10.

Perciavalle, lejos de mostrar su empatía con el tema que estaba revelando volvió a dejar un fuerte testimonio sobre su colega. "Es un presente horrible para él, pero bueno. Será el karma que le toca en la vida", dijo el humorista.

"¿Lo decís en serio?", le preguntó sorprendido Pecoraro, desde el piso. "Sí, claro. Antonio es una persona buenísima pero tiene que reírse y divertirse un poco más", sentenció.

Tras la nota, todavía sorprendidos, los panelistas de Todas las tardes, prefirieron no opinar del tema hasta no tener más información al respecto de la salud de Gasalla.

En tanto, Pecoraro adujo que tuvo un cruce de mensajes con Antonio y que sólo se limitó a escribirle: “Que Carlos Perciavalle diga lo que quiera”. Aunque no quiso extender su respuesta ni mucho menos hacerla público.