Tras cinco años centrada en la dirección, Jodie Foster vuelve a ponerse delante de las cámaras con el thriller futurista "Hotel Artemis", y confiesa que la actuación, aunque no es su prioridad, le sigue apasionando. "He actuado durante casi toda mi vida, desde los tres años", explicó la famosa actriz. "Este trabajo es un lujo y un honor. Después de 52 años, actúo porque me encanta. Eso es todo. Es la única razón. Ya puede ser algo rodado con un iPhone, con un papel pequeño o una aparición especial en televisión... No tengo más casillas que marcar en mi lista", indicó Foster.