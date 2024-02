Aunque la ceremonia principal haya arrancado a las 22 hora argentina, la mayoría de los ganadores de las 94 categorías presentadas comenzaron a anunciarse a partir de las 18, en un evento privado que se realizó en el Peacock Theater de Los Angeles.

Luego, las estrellas de la música estuvieron presentes en el Crypto.com Arena, en una celebración conducida por el actor y comediante Trevor Noah, quien tomó las riendas de este show por cuarto año consecutivo.

Premios Grammy 2024: los ganadores de las principales categorías

Álbum del Año

“Midnights” — Taylor Swift

Canción del Año

“What Was I Made For?” [From “Barbie”] — Billie Eilish

Grabación del Año

“Flowers” — Miley Cyrus

Mejor Artista Nuevo

Victoria Monét

Mejor Actuación Pop Solista

“Flowers” — Miley Cyrus

Mejor Álbum de Música Urbana

“Mañana Será Bonito” — Karol G

Mejor Álbum Country

“Bell Bottom Country” — Lainey Wilson

Mejor Canción R&B

“Snooze” — SZA

Mejor Álbum Pop Vocal

“Midnights” — Taylor Swift

Uno por uno, todos los ganadores de las categorías específicas

Mejor Grabación Dance/Electrónica

"Rumble" - Skrillex

Mejor Actuación de Dúo o grupo

"Ghost in the Machine" - SZA featuring Phoebe Bridgers

Mejor Grabación Pop/Dance

"Padam Padam" - Kylie Minogue

Mejor Álbum Dance/Electrónica

"Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)" - Fred Again...

Mejor Álbum de Música Mexicana

"GÉNESIS" - Peso Pluma

Mejor Álbum Tropical

“Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)” — Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta

Mejor Soundtrack

"Barbie: The Album" - Varios Artistas

Mejor Banda Sonora Instrumental para Medios Visuales

"Oppenheimer" - Ludwig Goransson

Mejor Banda Sonora Instrumental para Videojuegos o Medios Interactivos

"Star Wars Jedi: Survivor"

Mejor Canción compuesta para Medios Visuales/Soundtrack

"What I Was Made For?" - Billie Eillish

Mejor Video Musical

"I'm Only Sleeping" - The Beatles

Mejor Película Musical

"Moonage Daydream" - David Bowie (Director: Brett Morgen)

Mejor ingeniería de álbum, no clásico

"Jaguar II" - Victoria Monet

Mejor Grabación Remix

“Wagging Tongue (Wet Leg Remix)” — Wet Leg, remixers (canción original de Depeche Mode)

Mejor Álbum Inmersivo

"The Diary of Alicia Keys" - Alicia Keys

Mejor Actuación Solista Country

"White Horse" - Chris Stapleton

Mejor Canción Country Solista

"White Horse" - Chris Stapleton

Mejor Actuación de Música Americana

"Dear Insecurity" - Brandi Carlie featuring Brandy Clark

Mejor Canción de Música Americana

“Cast Iron Skillet” — Jason Isbell and the 400 Unit

Mejor Álbum de Música Americana

“Weathervanes” — Jason Isbell and the 400 Unit

Mejor Álbum de Blues Tradicional

“All My Love for You” — Bobby Rush | WINNER

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo

“Blood Harmony” — Larkin Poe

Mejor Canción Cristiana Contemporánea

“Your Power” — Lecrae & Tasha Cobbs Leonard

Mejor Álbum de Góspel

“All Things New: Live in Orlando” — Tye Tribbett

Mejor Álbum Cristiano Contemporáneo

“Church Clothes 4” — Lecrae

Mejor Álbum de raíces Góspel

"The Blind Boys of Alabama" - Echoes of the South

Compositor del Año, no clásico

Theron Thomas

Mejor Canción Góspel

“All Things” — Kirk Franklin

Mejor Actuación R&B Tradicional

“Good Morning” — PJ Morton Featuring Susan Carol

Mejor Álbum R&B

“Jaguar II” — Victoria Monét

Mejor Actuación de Hip Hop/Rap

“Scientists & Engineers” — Killer Mike Featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane

Mejor Actuación de Hip Hop/Rap Melódico

“All My Life” — Lil Durk Featuring J. Cole

Mejor Canción de Hip Hop/Rap

“Scientists & Engineers” — Killer Mike Featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane

Mejor Álbum de Hip Hop/Rap

“Michael” — Killer Mike

Mejor Álbum hablado de Poesía

“The Light Inside” — J. Ivy

Mejor Actuación de Música Global

“Pashto” — Béla Fleck, Edgar Meyer & Zakir Hussain Featuring Rakesh Chaurasia

Mejor Actuación de Música Africana

“Water” — Tyla

Mejor Álbum de Música Global

“This Moment” — Shakti

Mejor Álbum de Pop, tradicional

“Bewitched” — Laufey

Mejor Álbum de Teatro Musical

“Some Like It Hot”

Mejor Actuación de Rock

“Not Strong Enough” — boygenius

Mejor Actuación de Metal

“72 Seasons” — Metallica

Mejor Canción de Rock

“Not Strong Enough” — boygenius

Mejor Álbum de Rock

“This Is Why” — Paramore

Mejor Actuación de Música Alternativa

“This Is Why” — Paramore

Mejor Álbum de Música Alternativa

“The Record” — Boygenius

Mejor Álbum de Comedia

“What’s in a Name?” — Dave Chappelle

Mejor Empaque

“Stumpwork” — Dry Cleaning

Mejor Empaque de Edición Limitada o Edición Especial

“For the Birds: The Birdsong Project” — Varios Artistas

Mejor Notas en Álbum

“Written in Their Soul: The Stax Songwriter Demos” — Varios Artistas

Mejor álbum histórico

“Written in Their Soul: The Stax Songwriter Demos” — Varios Artistas

Mejor álbum de conjunto de jazz

“Basie Swings the Blues” — The Count Basie Orchestra Directed by Scotty Barnhart

Mejor Álbum de Jazz Latino

“El Arte del Bolero Vol. 2” — Miguel Zenón & Luis Perdomo

Mejor Álbum de Jazz Alternativo

“The Omnichord Real Book” — Meshell Ndegeocello

Mejor Álbum de Pop Latino

“X Mí (Vol. 1)” — Gaby Moreno

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa

Empate:

“Vida Cotidiana” — Juanes

“De Todas las Flores” — Natalia Lafourcade

Mejor Álbum de Reggae

“Colors of Royal” — Julian Marley & Antaeus

Mejor álbum de new age, ambient o chant

“So She Howls” — Carla Patullo Featuring Tonality and the Scorchio Quartet

Mejor Álbum de Música para niños y niñas

“We Grow Together Preschool Songs” — 123 Andrés

Mejor Audiolibro, Narración o Storytelling

“The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times” — Michelle Obama

Mejor Composición Instrumental

“Helena’s Theme” — John Williams

Mejor Arreglo, Instrumental o A Capella

“Folsom Prison Blues” — The String Revolution Featuring Tommy Emmanuel

Mejor Álbum de Jazz Vocal

“How Love Begins” — Nicole Zuraitis

Mejor Actuación de Dúo o Grupo Country

“I Remember Everything” — Zach Bryan Featuring Kacey Musgraves

Mejor Álbum Folk

“Joni Mitchell at Newport [Live]” — Joni Mitchell

Mejor Álbum de Música de Raíces Regionales

Empate:

“New Beginnings” — Buckwheat Zydeco Jr. & The Legendary Ils Sont Partis Band

“Live: Orpheum Theater Nola” — Lost Bayou Ramblers & Louisiana Philharmonic Orchestra

Mejor Arreglo, Instrumental y Voz

“In the Wee Small Hours of the Morning” — säje Featuring Jacob Collier

Mejor Actuación Orquestal

“Adès: Dante” — Los Angeles Philharmonic

Mejor Grabación de Ópera

“Blanchard: Champion” — The Metropolitan Opera Orchestra; the Metropolitan Opera Chorus

Mejor Actuación de Coro

“Saariaho: Reconnaissance” — Nils Schweckendiek, conductor (Uusinta Ensemble; Helsinki Chamber Choir)

Mejor Actuación de Música de Cámara

“Rough Magic” — Roomful of Teeth

Mejor Solo Instrumental Clásico

“The American Project” — Louisville Orchestra

Mejor álbum vocal solista clásico

“Walking in the Dark” — Philharmonia Orchestra

Mejor compendio clásico

“Passion for Bach and Coltrane” — Alex Brown, Harlem Quartet, Imani Winds, Edward Perez, Neal Smith & A.B. Spellman

Mejor composición clásica contemporánea

“Montgomery: Rounds” — Awadagin Pratt, A Far Cry & Roomful of Teeth

Mejor Actuación R&B

“ICU” — Coco Jones

Mejor Álbum de R&B Progresivo

“SOS” — SZA

Mejor Actuación de Jazz

“Tight” — Samara Joy

Mejor Álbum de Jazz Instrumental

“The Winds of Change” — Billy Child

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo

“As We Speak” — Béla Fleck, Zakir Hussain, Edgar Meyer, Featuring Rakesh Chaurasia

Mejor Álbum de Música Bluegrass

“City of Gold” — Molly Tuttle & Golden Highway

Mejor Ingeniería de Álbum Clásico

“Contemporary American Composers” — Riccardo Muti & Chicago Symphony Orchestra

Productor del Año - Clásico

Elaine Martone

Productor del Año - No Clásico

Jack Antonoff