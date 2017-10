El show a veces no puede continuar y eso mismo sufrió Lourdes Sánchez en carne propia. Con preocupación Tinelli anunció que la conductora infantil, encargada de abrir el ritmo libre esa misma noche, estaba descompuesta y que no iba a poder bailar.

Unos minutos después, Lourdes salió desde el backstage a contar el malestar físico que sentía. “Yo no puedo bailar. Después de ese ensayo estuve vomitando. Me tiembla el cuerpo, estoy muy débil para hacer los trucos. La coreografía es muy aeróbica”, le contó a Tinelli, con los ojos vidriosos. “En este momento me siento débil, sin fuerza, me tiembla el cuerpo”, reconoció, mientras Gabo Usandivaras agregó que la vio “prácticamente desmayada” y el médico en el estudio contaba que la pareja del Chato Prada estaba con un proceso gastrointestinal.





“Me da pena no poder hacerlo al 100%”, se lamentó Lourdes Sánchez, que fue reemplazada por Yanina Latorre pero el tiempo hizo que no lleguen a presentarla.

Lourdes defiende el sueño sanjuanino de FundaMe y hasta ahora pasó cada una de las rondas con excelentes puntajes.