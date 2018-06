Carmen no pasó una buena noche y en plena madrugada la llamaron diciendo que Fede Bal había tenido un accidente. La diva vivió un momento de mucho nerviosismo y angustia por el mensaje que recibió: "Mamá, ayudame, estoy abajo", escuchó la mediática que le decían del otro lado del teléfono con una voz idéntica a la de su hijo. Pese al susto, corroboró la verdad y su hijo se encontraba bien en su casa. Menos mal que se trataba de una falsa alarma.



Más del espectáculo rong>



Natacha Jaitt



Ahora se agarró con Pamela



La mediática publicó fuertes tuits en la red social dirigidos a la figura de América, Pamela David, y a su marido, Daniel Vila. Sin filtro, "Awww, me bloqueó la señora @PamelaDav...", comenzó Jaitt, en sólo una parte de los irreproducibles mensajes. "@pameladav extrañaré (?) esa época en Ingeniero Maschwitz, los tacos con barro, ahí hablabas bien y no como una pasada por la lobotomía. Ahí eras normal. ¿No te sentís mal por NO haberte ganado el Martín Fierro que tenés por mérito propio?", disparó en otro tuit.





Leo Sbaraglia



Al lado de los grandes



El actor argentino Leo Sbaraglia será parte del proyecto de uno de los directores más reconocidos como Pedro Almodóvar. Viajó a España para el rodaje de la película "En Dolor y Gloria" en la que trabajará junto a Antonio Banderas y Penelope Cruz. Las grabaciones comenzarán a mediados de Julio y abordará el tema de la creación cinematográfica y teatral. Es la primera vez que compartirá set con grandes del cine internacional. Esto le aumentará su nivel de experiencia profesional de manera importante.





Jorge Rial

Los problemas se acumulan



Por pedido de su médico, Jorge Rial volvió a faltar a "Intrusos", Adrián Pallares lo reemplazo en la conducción esta semana. El stress personal y el conflicto familiar con su hija Morena, que fue internada por una úlcera en el estómago, complican más la situación. Tras los escándalos, la joven recibió una transfusión de sangre, Morena salió por Instagram a dejar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores: "Estoy bien, ya voy a salir", pero se la vio triste y desmejorada.





Javier Milei



¿Va al "Bailando 2018"?



El analista económico más convocado por la pantalla porteña salió a esclarecer sobre el rumor de Ángel de Brito que supuestamente fue invitado a participar del Bailando 2018. Javier Milei habló a Primicias Ya: "No estoy en Buenos Aires pero me lo han mencionado. Aún no me llamaron de la producción. Depende de las condiciones en tiempos y el dinero", comentó Milei. Y en cuanto a si se animaría a bailar y a exponerse a las calificaciones del jurado, explicó: "Soy liberal, vivo del juicio del mercado" .