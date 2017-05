El 1 de junio a las 22, el cantautor rionegrino desplegará nuevamente sus "Constelaciones" en el Auditorio Juan Victoria, donde también sonarán otras de sus creaciones (entradas en Masticket.com.ar, Hugo y Data, a $700, 600, 500, 400 y 350; más un seguro de $50 por persona).





"Estamos en plena gira este año, iremos con la banda que me acompañó siempre y llevaremos el concierto (en cuanto a estructura) que estamos haciendo en muchas ciudades y algunos países como México, Chile, Uruguay... En cuanto a lo musical, estoy haciendo completo 'Constelaciones' y muchos de mis discos anteriores", anticipó el artista que, a propuesta de DIARIO DE CUYO, desgrana sus logros y habla de sus aspiraciones.



Te nominaron al Grammy Latino. ¿Llegar a ganarlo es un objetivo, un deseo, ambos, ninguno?



La verdad que lo de los Grammys fue una sorpresa. No esperaba estar nominado, no hago música para ganar premios, sé que es importante para promover más mis conciertos y demás, pero la verdad que al tener tanto trabajo en mi productora independiente y con las giras de mis conciertos estoy muy concentrado en que todo salga bien para el público que viene a verme y ni pienso en premios... incluso creo que el premio es poder seguir tocando en el interior y llevar el mismo concierto que en capital de una manera independiente y de autogestión.





Sos, según los Konex 2015, una de las 5 mejores figuras de la última década de la Música Popular Argentina, en el rubro "Canción de autor". ¿Qué cosas necesitás contar... y cantar?



Por el momento las cosas que escribí y canté las vengo desarrollando en cada disco que saqué, aun no estoy pensando en un nuevo material porque "Constelaciones" es un disco muy nuevo y lo estoy disfrutando en vivo en esta gira... aun no sé de qué hablaré en el próximo.





En "Voy con vos..." hacés un registro de la gira. De lo que va hasta ahora ¿Qué te ha impactado más?



De cada lugar siempre me llevo algo que me nutre como persona y músico, quizá en esta gira me movilizó que es la primera vez que toqué en México y seguir apostando desde la independencia y poder llevar mi trabajo al interior es algo que me impacta y me llena de amor en cada ciudad que visito.





Has girado por España, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil; estás ahora en México... ¿cómo es esta experiencia?



Son experiencias muy diferentes entre sí porque cada país tiene su cultura y vivencia, esto hace que sea muy emocionante y enriquecedor. En cada lugar es muy distinto el momento en donde se produce la comunicación musical entre el público y yo... eso hace que mi oficio madure y así aprender a lograr equilibrar cada sensación y llegar lo más claro y genuino posible en cada concierto.





En septiembre se viene el Luna Park... ¿Qué significa para vos cantar en ese lugar?



Significa algo muy fuerte y emotivo ya que llegar a ese lugar de esta manera y por este camino, tiene que ver muchísimo con mi público y la tenacidad con la que trabajamos con mis compañeros para lograr claridad, honestidad y pureza en la música.





¿Materia(s) pendiente(s)?



La verdad que por el momento estoy muy agradecido por lo que tengo y por dónde voy, prefiero pensar en el presente y que las cosas lleguen a su modo, lugar y tiempo.

3 premios Gardel. ¿Aristimuño​​​​

cada día canta mejor?

(Risas). Creo que a medida que pasa el tiempo encuentro más mi voz como instrumento

comunicador, la voz me parece algo fascinante y

todo los días encuentro algo nuevo pero de cualquier manera no creo que sea por los premios que esto suceda.

Fuiste telonero de Sting! ¿El sueño del pibe?

Absolutamente, aún no caigo. Fue una experiencia

única que la llevaré conmigo siempre. Uno de mis grandes referentes.