El viernes pasado, Mirtha Legrand recibió el alta médica tras estar casi una semana internada, dado que el domingo debió ser operada de una brida abdominal.

Y a pesar de que no pudo estar al frente de su programa este fin de semana, lugar que fue ocupado por Marcela Tinayre, la diva llamó a su hija para hablar sobre el suceso político del sábado: la candidatura de Cristina Kirchner como vice de Alberto Fernández.

A través de un llamado telefónico, Mirtha expresó: “Estoy muy bien, mirándote sentada desde mi sillón. Estoy desde el teléfono de línea. Estás preciosa Marcela, muy bonita”.

“Pero qué noticia, una bomba. No hay que perderse el programa”, dijo la conductora sobre la candidatura de Fernández a presidente.

Desde su casa, habló de su estado de salud y se emocionó: “Estoy en mi casa. Me estoy recuperando muy rápidamente. Los médicos me han dicho que nunca han visto una recuperación así de semejante. Camino en casa, veo televisión, leo, duermo y recibo visitas. Un beso a los tele espectadores. No tengo palabras para agradecer tantos llamados y deseos de pronta recuperación”.

Y en ese sentido, Mirtha concluyó: “Un beso a mis colaboradores y supongo que el fin de semana que viene ya estoy en condiciones para volver al programa. Me encuentro perfecto. Fijate que me operaron el domingo y unos días después estoy hablando en vivo en televisión”.

Y tras varios elogios de madre a hija, Tinayre le pidió un favor: “Mandame un WhatsApp después mamá para decirme cómo me viste”. Este domingo, ella será nuevamente la encargada de conducir el programa, con invitados como Luis Brandoni, Nicolás Francella, Nicolás Cabré, Laurita Fernández, Mauricio D’Alessandro y Jey Mammon.