Después de que Agustina Kämpfer publicara un video en sus redes sociales contando que la echaron del programa de Moria Casán por haber denunciado al periodista Eduardo Feinmann, la conductora no tardó en responderle.

En su cuenta de Twitter, "La One" compartió para sus casi 3 millones de seguidores la nota donde su expanelista explicaba lo sucedido. Sin ánimo de levantar polémica, escribió: "Kämpfer, fue un placer compartir. Beso grande. Nos volveremos a encontrar en esta jungla. Te reenvío tu saludo, congratulations por tu felicidad junto a Juan, tu novio y tu familia".

https://t.co/YLVnwa5EGo �� Kämpfer fué un placer compartir!!! beso grande!!! nos volveremos a encontrar en esta jungla. Te reenvío tu saludo #Congratulations x tu felicidad junto a JUAN, tu novio y tu flia ������ — Moria Casán (@Moria_Casan) 22 de enero de 2019

Kämpfer en su grabación le había agradecido a la diva por su trato y también a las "vayainas" (sus compañeras). Además había agradecido a los productores, al equipo técnico y a la productora Jotax por "el gran 2018", año en el que fue panelista del ciclo. Sin embargo, Casán fue la única del equipo en enviarle un mensaje. Sus colegas, por el momento, no han salido a hablar del tema.

"Quiero contarles que después de haber denunciado a Eduardo Feinmann por haberme insultado, gritado, amenazado y haberme deseado lo peor en los pasillos de América, me fui de vacaciones y, al regresar, me echaron de Incorrectas. Un productor me confirmó que fue a pedido de la persona que denuncié", había dicho la periodista en su cuenta de Instagram.