Los programas de América TV comenzaron a hablar de la situación de Viviana Canosa. En ese contexto, en LAM le fueron a hacer una nota a Pamela David, quién es la esposa del dueño del canal, Daniel Vila, y habló de cómo está su marido y de la conductora.

Cuándo le preguntaron como estaba su marido, Pamela contestó: "Está bien, él está convencido. Él tiene una visión de futuro de más amor, menos golpismo... Como que estamos en un momento muy jodido como para tirar nafta al fuego. Me parece una postura sana al menos, podemos tener muchas diferencias, pero en eso estamos de acuerdo".

"Yo tengo la mejor con Viviana. No mensajeamos, cuando hacía un programa en Radio Vale le dije que me hacía muy bien, era muy espiritual, algo más parecido a lo que a mí me gusta escuchar. Cada uno se rodea con la gente que tiene una energía que lo nutre", agregó.

"Me gustaba mucho el programa de Viviana en la radio y se lo dije en su momento, cuando a mi me gustaba lo que hacía y la atacaban. Pero hoy no le hablé, no corresponde. Yo veía Viviana con Vos, pero no voy a opinar", concluyó.

Cabe recordar que, el pasado viernes, poco antes de comenzar su programa, Viviana con Vos, Canosa decidió no salir al aire porque, según trascendió, no le habrían permitido emitir un informe crítico al nuevo miembro del gabinete nacional, Sergio Massa.

La propia conductora confirmó el hecho, y su renuncia. “Esta noche ha terminado nuestro ciclo Viviana con vos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica”, escribió.