“Va en contramano, Rosalía”, es la frase que volvió a ser viral en los últimos días tras la visita de la cantante española Rosalía, que cantó en el Arena de Buenos Aires. Una fan jujeña llevó un cartel con esa inscripción y la joven paró el show para preguntar qué significaba. A los pocos segundos, el estadio empezó a corear “Conga, conga, conga, las chicas bailan conga”, el estribillo de uno de los hits de Fabián Show, donde comenzó toda la historia.

La verdadera Rosalía, para los argentinos, es la bailarina que acompañó al músico en una de sus presentaciones televisivas más icónicas. La mujer, que se movió al ritmo de Fabián y Pichirica, dio la nota por hacer pasos diferentes al de los cantantes y por eso le dijeron que iba en sentido opuesto.

A más de una década de ese momento que todavía alegra a miles de personas gracias a las redes sociales, Rosalía reapareció en los medios para hablar de su presente. Contó que el año pasado sufrió un ACV y que se está recuperando en su casa de Bell Ville, Córdoba, donde todos los días se acerca la gente a pedirle fotos y autógrafos, según contó en diálogo con El Doce.

Sigue bailando pese a sus problemas en las rodillas

La mujer explicó que tiene algunos dolores debido a la edad, pero que sigue bailando -con menos intensidad- porque no quiere abandonar su pasión. “Lo hago como para distraerme un poco, porque me pongo nerviosa, pero estoy acostumbrada, he bailado con todos: con Damián Córdoba, con Sebastián, la Leo, Carlitos Rolán”, dijo con alegría.

Sobre su fama, reconoció que se considera de talla internacional, ya que hizo una tirilla de la película que José Sacristán filmó en el comedor de Bell Ville, además de bailar en el canal América. “No sé por qué inventaron que iba a contramano, yo soy mejor que ellos. Además después de que murió Fabián yo seguí con mis actuaciones”, cerró.