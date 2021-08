Agustina Vivero apenas rozaba los 15 años cuando, en 2006, decidió crearse una cuenta en Fotolog, una antigua y desaparecida red social.

Su incipiente adolescencia la invitaba a formar parte del mundo cibernético, sin importar los costos. Sabía que en su casa no podían destinar el sueldo a alguna compañía de Internet y tenía que ingeniárselas. Por eso juntaba de a centavos para pagarle por hora al dueño del cyber y mantener su perfil actualizado, pero, al regresar, su vida era la de siempre: en el conventillo en el que residía debía compartir un baño con otras 10 familias.

Así fue su rutina hasta que papá Rubén consiguió en un remate una computadora a cambio de 100 pesos que, en aquel entonces, no dejaba de ser un dineral. "Gracias a una beca pude ponerme Internet", recuerda hoy. El resto es historia.

Nunca imaginó Agustina que aquello que empezó como un hobby iba a volverse un trabajo, y mucho menos su destino. "Todo lo que pasó con Cumbio (así eligió llamarse en Fotolog) me ayudó mucho ahora. Es loco, porque me recuerdan de ahí... Fue un caso de éxito en las redes", resume.

Sucede que hoy, con 30, se volvió una pieza clave detrás de la pantalla, donde ostenta unos cuantos pergaminos: fue asistente de producción de Gerardo Sofovich, generó contenidos digitales con la imagen de Mirtha Legrand y fundó RUIDO, una agencia de marketing digital en la que trabaja con famosos de la talla de Marcelo Tinelli, Mariano Iúdica, Pía Shaw y Pamela David, entre otros.

Cumbio se convirtió sin buscarlo en la primera influencer de la Argentina. Desde las escalinatas del Abasto Shopping, donde cientos de floggers se reunían a venerar a la abanderada de su cultura, rememora esas épocas junto a Clarín. "Siempre -analiza- me gustó muchísimo, pero nunca pensé que eso se iba a poder transformar en un trabajo. De hecho, en la época de Fotolog, no se monetizaban las redes ni se podía vivir de eso. Yo había sacado un libro y tenía algunos ingresos de presencias, pero no era algo que veía como rentable".