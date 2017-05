Matías Alé volvió a trabajar con Graciela Alfano, su ex, en una exposición realizada el domingo pasado en Salta. "Hacía mucho que no hablábamos ni nos veíamos. Nos divertimos mucho, hablamos un montonazo de sus hijos, de mi familia, de mi salud, de sus proyectos, de su vida, de lo que fue nuestra relación, de lo divertida que fue", contó el actor a Primiciasya.com. "Después de casi 10 años de estar separados, es como que no pasó el tiempo, los recuerdos están. En nuestra relación hubo mucho amor y eso hace que hoy sea posible que nos llevemos así", relató contento.