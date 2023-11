"El cielo de San Juan jamás podrá marchitarse, mientras haya un corazón dispuesto para cantar...", fueron las palabras que sonaron en la voz de Carlota de Beláustegui cuando entró al escenario del Anfiteatro Buenaventura Luna. Esa expresión representó el fuerte espíritu que se sintió en las dos intensas noches de San Juan celebra la Cuyanía y que tanto los músicos como los espectadores compartieron en gran medida. Es que esta edición 2023 tuvo un rasgo especial: el hecho autogestivo. Fue la propia comunidad folklórica sanjuanina la que impulsó con energía el festival -ya no organizado por el gobierno provincial- para que no se perdiera. Todos los artistas que tuvieron participación en la fiesta, aun aquellos que no lo manifestaron, de algún modo lo dejaron sobrevolando. Otros no dudaron en hacerlo explícito en el escenario, tal fue el caso de Gustavo Troncozo, que al abrir la primera noche de recitales, dio la justa definición de lo que significa este festival: "Quiero agradecer todo el esfuerzo de mis compañeros de La Cuyanía. Juntos nos pusimos la situación al hombro y logramos hacer este festival. Estoy orgulloso de pertenecer a este movimiento cultural que está convocando al público y que llegamos hasta en las escuelas. Para nosotros es importante que se siga haciendo todos los años, que lo mantengamos vivo y ustedes (en referencia a la platea) son los artífices de que esto no se pierda y sea posible". Este año, se expandió por todo el predio externo del Auditorio Juan Victoria, la feria artesanal y de diseño. En total, unos 193 puestos de emprendedores locales se sumaron a acompañar la propuesta y fue un atractivo plus para los miles de asistentes (4.600 en la primera noche, según los organizadores).

Una voz incansable. Don Elio Murúa, uno de los custodios entrañables de la tonada, dijo presente en La Peña.

Aunque hubo algunos desaciertos en el patio gastronómico (el día del debut, a poco de comenzar La Peña Cuyana, los puestos de comida quedaron casi colapsados y no pudieron cubrir la demanda del público), más allá de todo, lo positivo fue que unos 146 artistas en total, entre músicos, cantantes y bailarines, pusieron cuerpo, alma y talento para que La Cuyanía sea un festejo sostenido y con identidad propia. En la primera noche, los ballets Ballet Nuevo Arte y Amistad y Tradición (con la estampa "En algún patio de mi San Juan") aportaron propuestas coreográficas interesantes. Y quien fue el centro de atención, con homenajes y reconocimientos, fue Carlos Palacios, el legendario cantautor de Los de Salta, que estuvo presente en las gradas del anfiteatro. Desde Jonatan Vera a Troncozo, pasando por los los Inti Huama, las dedicaciones de los artistas a su figura fueron constantes.

Como en las dos ediciones anteriores, los ritmos de cuecas, tonadas, gatos, los cogollos, el encuentro, la amistad, las costumbres y las añoranzas alimentaron los caros sentimientos de sanjuaninas y sanjuaninos que disfrutaron el cara a cara con sus cantores favoritos.

Un amigo distinguido. Carlos Palacios, de Los de Salta, estuvo presente y fue reconocido y agasajado por los artistas.

La Peña Cuyana. Ernesto Villavicencio abrió la trasnoche y repartió cogollos como en un patio de casa lleno de amistades.

Para regalarse y regalar. La feria fue más amplia que el año pasado, con más stands de artesanías y productos de diseño.

Las guitarras virtuosas. Un momento digno para escuchar con Jonatan Vera Trío y una selección de clásicos cuyanos.