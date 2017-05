En la emisión de este domingo del clásico programa de almuerzos de Mirtha Legrand, el actor, humorista e imitador Martín Bossi recordó un viejo llamado que le hizo la ex presidenta Cristina Kirchner luego de ver sus imitaciones en ShowMatch, específicamente las que hizo para el reality Gran Cuñado.

"Yo salía a cámara y decía cualquier cosa en los discursos de Cristina, me metía con muchas cosas y un día me llaman Marcelo [Tinelli] , el Chato [Prada] y Fede Hoppe y me dicen que había llamado Cristina para quejarse", contó Bossi.

¿Es cierto que la presidenta te mandó a decir que no te pusieras tacos altos, que ella usaba chatitas, es cierto eso?", fue la pregunta disparadora de "La Chiqui" para el capocómico. En realidad fue al revés y así lo explicó el propio Bossi.

"Yo estaba en el programa de Marcelo Tinelli y en el 2009 no era un tipo tan consciente, las cosas no estaban tan tirantes ni de un lado ni del otro. Salía a cámara y me metía con la doctrina peronista. 'Mis descamisados, mis descalzoncillados, hasta la Victoria Secret'. Yo decía cualquier cosa", relató el comediante, ante la risa del resto de los invitados. "Y un día Cristina llama a Marcelo", contó.

"Vino Tinelli con El Chato y Federico Hoppe y me preguntaron: ¿Martín vos cómo te vestís?, yo no entendía y les dije '¿No me ven?'. Y me volvieron a preguntar '¿abajo?', no sabía de que me estaban hablando y me dicen 'se quejó porque no usas tacos' y seguía sin entender y finalmente me dijeron 'Está pidiendo que uses tacos porque usás chatitas'".