Luego de que hace poco más de un mes surgieran rumores de separación y de problemas económicos, entre Mariana Nannis y Claudio Caniggia, la madre de Alexander y Charlotte reapareció en la presentación del libro Separada a los 50 (de Mónica Luparelli Prado).

Y a pesar que en un comienzo Mariana intentó ser graciosa, terminó enojada con la prensa presente en el evento. “No hablo nada, no digo nada. Yo no presento libros, yo te puedo hacer una biblioteca“, aseguró la rubia.

Se molestó porque le preguntaron si estaba separada del exfutbolista. “Voy a explicar una sola cosa: vine a la presentación de un libro y tienen que respetar a la persona que lo escribió y a mí. Todos son unos maleducados”, les dijo a todos los cronistas.

Y su enojo no terminó ahí. “Esperen un poco, vamos a hacer una cosa. No me separé de Caniggia, no estoy en bancarrota y no hablo más nada. No está bien, me tengo que ir. ¿Por qué no me dejan estar tranquila ahí adentro y comer un pedazo de sushi? Hace 30 años que me vienen separando“, disparó furiosa.